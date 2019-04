Peter Van den Begin: 'Ik vind het nogal elitair om te spreken van hoge en lage kunst'

Peter Van den Begin (55) is acteur, getrouwd met Tine Reymer en heeft twee tienerdochters. Na gestalte te hebben gegeven aan de smeerlap Jean Van Hoof in Studio Tarara is hij nu toe aan iets totaal anders: met collega Jonas Van Geel en een bigband een Nederlandstalig repertoire zingen.

© FOTO JEF BOES