Nadine Winten (58) woont in Knokke-Heist en Maasmechelen en ontwerpt en verzorgt exclusieve events in binnen- en buitenland, van huwelijks- tot bedrijfsfeesten. Als oprichter van Feriatus publiceerde ze de inspiratieboeken 'De perfecte tafel' en 'Het perfecte feest'.

Ik heb altijd geweten dat ik niet alleen mama wilde zijn. Dat ik meer nodig had en andere dingen kon. Toch heb ik mezelf en mijn ambities lang weggecijferd: ik was tot mijn veertigste fulltime mama. Omdat mijn omgeving het beeld van de moeder aan de haard koesterde, en ik daar voor een groot stuk in meeging. Toch ben ik nooit ongelukkig geweest: ik heb het verzorgende in mij zitten, en daar had ik als mama van vier kinderen altijd een uitlaatklep voor. (lacht)

...