Ook met weinig volk kan er veel sfeer zijn.

Verkleedfeest

Verkleedfeest Wil je niet het gevoel hebben dat het een doodgewone donderdag of vrijdag is? Maak er een thema-avond van en kies bijvoorbeeld voor de Las Vegas-stijl. Een blackjackset, roulette, een lading speelchips en veel glamour à la Sharon Stone in Casino of George Clooney in Ocean's 11. Of ga voor een Diana-look. In het vierde seizoen van The Crown maakte stijlicoon Diana haar opwachting. Prinses Diana had veel kledingstijlen: van casual met eighties sweaters en jeans tot hoog in de taille, tot adembenemende galakledij. Manlief kan zich laten inspireren door de outfits van Prins Charles, van jachttenue tot Schotse rok. Vorstelijk feestelijk. DIY-mixologist Maak het jezelf gemakkelijk en verzorg enkel de voorbereiding. Zet een bar klaar en laat je gasten zelf de cocktails en mocktails mixen. Druk een paar recepten af en zorg voor alles wat een mixologist nodig heeft: een cocktailshaker, verse citroen, veel glaswerk en ijsblokken, verschillende soorten gin, kruiden, verse munt, limoen... Potluck Spreek op voorhand een menu af en verdeel het werk. Vier je met het gezin, dan kun je de kinderen vragen een gang te koken. Ook met gasten kun je voor deze formule kiezen. Iedereen bereidt vooraf een gerechtje. Zo moet er enkel opgewarmd en afgewerkt worden. Playlist Geen tijd om zelf een afspeellijst samen te stellen? Muziekredacteur Milena van Knack Focus stelde speciaal voor Knack Weekend een eigenwijze en eigentijdse afspeellijst samen. Ideaal voor aan de feestdis. Scan bijgaande Spotifycode. Frisse, warme neus Maak de avond tevoren kerstkaartjes of fortune cookies met kerstwensen en ga die dan, tijdens een wandeling, persoonlijk aan je vrienden overhandigen: even een babbeltje aan het raam of de deur voor het avondfeest begint. MDK, LDP, MM Allemaal samen Houd met je onder-, boven- en zijburen een openraamfeestje. Niks leuker dan samen aftellen naar het nieuwe jaar. Speechen Laat je gasten allemaal een kleine toast voorbereiden die ze een voor een kunnen brengen. Als het wat lyrischer mag: laat die traditie van nieuwjaarsbrieven herleven, ook voor de volwassenen. Hou je het liever wat subtieler, leg dan voor elke gast een persoonlijke boodschap onder het bord.Uitpakken Geen traditioneel familiefeest dit jaar? Laat op voorhand iedereen een pakje ontvangen van zijn Secret Santa en spreek een moment af om samen via WhatsApp, Zoom of Hangouts alsnog cadeautjes 'uit te delen'.Verknal het niet Wel vuurwerk, maar zonder de luide knallen. Geluidsarm vuurwerk is even spectaculair, maar zonder kabaal, zodat de huisdieren op hun twee oren kunnen slapen. MDK, LDP, EK, JL Huiskamerquiz 'Wie werd er op vakantie gebeten door een kwal?' Terwijl er vroeger wel wat moeite kroop in het samenstellen van een familiequiz, is dat tegenwoordig een fluitje van een cent via de app Kahoot! Je kunt er allerlei vragen mee maken, zelfs met afbeeldingen of video's, en het houdt ook nog eens de stand voor je bij. Gratis te downloaden in de App Store. Beste wensen Houseparty is een sociaal netwerk dat draait om videochatten met vrienden, familie en collega's. Deze app kan van pas komen om je vrienden buiten de bubbel live een gelukkig nieuwjaar te wensen. Gratis te downloaden in de App Store. Vertelspel Vraag elke gast om drie verhalen voor te bereiden en te vertellen, waarvan er één niet gebeurd is. De andere gasten raden het welke. Onder een dekentje Uitgefeest en moegedanst? Beslis op voorhand welke films jullie willen zien. Heb je nog geen streamingdienst, dan is het misschien een leuk kerstcadeau-idee.Maar welke kies je? --Netflix is de meest gebruiksvriendelijke met een groot aanbod, maar weinig Belgische en onafhankelijke inhoud. --Amazon Prime Video heeft ook een uitgebreide maar lichtjes verouderde filmcatalogus. --Streamz heeft veel Belgische films en series, maar is prijzig. --Disney+ heeft veel klassiekers en kinderfilms, maar je hebt er wel de nieuwste generatie smart tv voor nodig. --Mubi biedt je een catalogus met onafhankelijke internationale cinema, maar heeft niets voor kinderen. --Sooner heeft een mooi aanbod aan Belgische en internationale films, maar heeft geen series. MDK, EK, JL