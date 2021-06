Als manna uit de hemel: zo voedt kunst ons tijdens 'Paradise', de tweede editie van de Triënnale voor actuele kunst in Kortrijk. Klinkende namen zoals Berlinde De Bruyckere en Yoko Ono tonen ons hun utopische werken doorheen de stad.

Nog tot 24 oktober 2021 vindt de tweede triënnale van Kortrijk plaats. Paradise Kortrijk 2021 is de opvolger van het meer dan geslaagde Play Kortrijk 2018, het interactieve kunstenparcours dat drie jaar geleden de West-Vlaamse stad inpalmde met hedendaagse kunstwerken op heel wat binnen- en buitenlocaties.

Ook dit keer verwelkomt Kortrijk met plezier bezoekers tijdens haar stadsexpo met interactieve kunstwerken op verschillende plekken in de stad. De organisatoren wisten een mooie lijst Belgische en internationale kunstenaars te verzamelen, die werken tentoonstellen rond de utopische droom van het paradijs. Inspiratie voor het thema vonden de curatoren Hilde Teerlinck en Patrick Ronse in onze tijdsgeest. Het is een reactie op onze leefwereld, die soms nogal ver lijkt afgedwaald van een hoopvolle, positieve en utopische omgeving.

OLAF NICOLAI, HOW TO FANCY THE LIGHT OF A CANDLE AFTER IT IS BLOWN OUT (2019: 'Hoe kan je je kaarslicht voorstellen nadat het werd uitgeblazen?' De groene oase van licht nodigt je uit om de installatie te betreden. Met ons lichaam kunnen oneindig veel variaties van licht en schaduw gecreëerd worden. © Paradise

Interpretatie en participatie

De kunstenaars die een eigen interpretatie van het concept Paradise voorstellen zijn onder meer Berlinde De Bruyckere, Jeremy Deller, Kendell Geers, Ugo Rondinone en Yoko Ono. Maar ook ontwerpersduo Viktor&Rolf, scenograaf Albert Dubosq en choreograaf William Forsythe mochten neerdalen in Kortrijk voor Paradise.

Het festival nodigt ook uit om actief deel te nemen. De bezoekers gaan in interactie met het kunstwerk en worden uitgedaagd om met een andere blik te kijken naar zichzelf en onze samenleving.

Praktisch

Paradise KortrijkTriënnale voor actuele kunst

Nog tot 24 oktober 2021 op verschillende locaties in Kortrijk

www.paradisekortrijk.be

