Op 18 september is het opnieuw World Cleanup Day. Dan wordt er in meer dan 150 landen door miljoenen mensen zwerfvuil opgeruimd. Ook voor deze editie slaan weer vele Belgische organisaties de handen in elkaar. Door de overstromingen in juli zijn er tal van extra opruiminitiatieven in de getroffen gebieden.

River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, World Cleanup Day Belgium, Mooimakers en Be WaPP/Wallonie Plus Propre gaan weer zo veel mogelijk vrijwilligers mobiliseren om de omgeving proper te maken. Waar River Cleanup vrijwilligers verzamelt in de steden rond waterlopen, neemt Eneco Clean Beach Cup de kuststrook voor zijn rekening. Mooimakers en Be WaPP/Wallonie Plus Propre verzamelen en ondersteunen dan weer alle lokale opruimacties in Vlaanderen respectievelijk Wallonië. Om de acties zo goed mogelijk te kunnen coördineren, is er bovendien gekozen voor een actieperiode van 13 tot 26 september.

Door de overstromingen in de maand juli zijn er momenteel tal van extra opruiminitiatieven in de getroffen gebieden gelanceerd door verschillende organisaties. De organisatoren van die acties willen bijdragen aan een verder herstel in de getroffen gebieden. Voor World Cleanup Day in september komt ook elke andere locatie die een opruimbeurt nodig heeft, in aanmerking.

Wie wil deelnemen, kan zich aansluiten bij een van de georganiseerde acties of zelf een actie organiseren. Meer info op worldcleanupday.be.

