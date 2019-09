In het recentste nummer van Knack Weekend werd in het kruiswoordraadsel gevraagd naar een ander woord voor Afrikaan. Het juiste antwoord bleek 'neger' te zijn. Dit is natuurlijk een compleet gedateerde en kwetsende term, Knack Weekend onwaardig. We gaan na hoe dit is kunnen gebeuren bij onze partner die de kruiswoordraadsels opstelt.

Als eindverantwoordelijke bieden we hiervoor onze excuses aan en beloven in de toekomst beter op de kwaliteit van onze kruiswoordraadsels toe te zien.

Hoofdredacteur - Ruth Goossens