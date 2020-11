Origineel cadeau nodig? Kijk eens op de webshop van Belgische musea

Exit through the gift shop: geef toe, snuisteren in de museumshop is een leuke activiteit. Je vindt er vaak mooie boeken en leuke cadeautjes. Nu de musea in België gesloten zijn, kunnen ook de bijhorende winkels hun producten niet verkopen aan bezoekers. Daarom sluiten de shops zich aan bij museumshopsunday: een dag waarop de webshops van musea wereldwijd in de kijker worden gezet.

Deze chocolade kan je vinden op de webshop van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren © GF

Zondag 29 november is het museumshopsunday. Nu de musea ook in België hun deuren hebben moeten sluiten, focussen de meeste museumshops zich op verkoop via de webwinkel en breiden ze hun online aanbod stevig uit. Het ideale moment om een bezoekje te brengen aan hun webshop en op zoek te gaan naar een origineel kerstgeschenk voor familie en vrienden. Waarom je volgens de museumshops een kijkje moet nemen op hun webshop? Je vindt er originele vondsten, steunt er lokale ondernemers mee en steekt de cultuursector een hart onder de riem. Webshops van Belgische musea Bij deze museumshops kan je online terecht. De AfricaShop, de nieuwe museumshop van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, biedt een selectie aan (kunst)boeken, romans, juwelen en decoratieobjecten van het Afrikaanse continent aan.

in Tervuren, biedt een selectie aan (kunst)boeken, romans, juwelen en decoratieobjecten van het Afrikaanse continent aan. FoMu, het Fotomuseum van Antwerpen , kan je ook online steunen met een aankoop in de shop. Van boeiende boeken over fotografie tot camera's, posters en kits voor DIY-projecten: je vindt er voor elk wat wils.

, kan je ook online steunen met een aankoop in de shop. Van boeiende boeken over fotografie tot camera's, posters en kits voor DIY-projecten: je vindt er voor elk wat wils. Werp ook eens een blik op de webshop van het MAS i n Antwerpen. Hier shop je kunstboeken, cadeaus en originele souvenirs van Antwerpen terugvinden. Hun laatste aanwinst is de tentoonstellingscatalogus van de expo '100x Congo' die momenteel in het MAS loopt. Het naslagwerk wordt in deze periode uitzonderlijk gratis verzonden.

Op de webshop van de Flandersshop vind je boeken en objecten terug die getuigen van Vlaanderens creativiteit: zoals de exclusieve productielijn van 'Vlaamse Meesters', die ontworpen is voor het gelijknamige culturele event van Toerisme Vlaanderen (2018-2020). Daarnaast vind je er ook de productielijn 'Ride Like a Flandrien' die ontworpen is voor het fandorp van de Ronde van Vlaanderen (2019).