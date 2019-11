'Wat werkt voor onze zoon, werkt niet altijd voor onze dochter. Waarom zou het dan werken voor alle kinderen?', vraagt Knack Weekend-redactrice zich af.

Een kind komt niet met een handleiding als het geboren wordt. Maar heel moeilijk om er een te vinden, is het niet. Er worden de laatste jaren ontelbaar veel opvoedboeken geschreven. Alleen al op Amazon heb je de keuze uit ongeveer 50.000 boeken. Elke vraag die je als ouder hebt over borstvoeding, slaap- en zindelijkheidstraining of de gepaste schermtijd voor je peuter wordt goedbedoeld beantwoord. Alleen zijn die antwoorden vaak tegenstrijdig. Is samen slapen nu gevaarlijk of juist beter voor de emotionele ontwikkeling van je kind? En laat je je kind huilen voor het slapen of toch niet?

