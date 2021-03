Primrose Ntumba, parlementair medewerkster in het Brussels Parlement voor one.brussels-sp.a, is een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Ik koester de hoop dat er een dag komt waarop alle vrouwen zelf kunnen bepalen hoe ze vrouw willen zijn.'

Internationale Vrouwendag is voor mij een jaarlijkse herinnering dat ik mag op hopen op:

Een dag dat alle vrouwen op déze dag voélen dat het om hen draait.

Een dag dat alle vrouwen élke dag eventjes mogen voelen dat het om hen draait.

Een dag dat alle vrouwen zich luidop mogen afvragen en uitdrukken over wat is het om vrouw te zijn.

Een dag dat alle vrouwen zelf bepalen of en hoé ze vrouw willen zijn.

Een dag dat alle vrouwen zich mogen herkennen in die verschillende manieren van vrouw zijn.

Een dag dat alle vrouwen zichzelf zien in andere vrouwen.

Een dag dat vrouw zijn genoeg is om er voor andere vrouwen te zijn.

Een dag dat vrouwen beslissen over zaken die ten eerste op vrouwen een impact hebben.

Een dag dat alle vrouwen de middelen hebben om hun fysieke en mentale gezondheid voorop te kunnen stellen.

Een dag dat vrouwen zelf bepalen of en wanneer ze sterk of zwak zijn.

Een dag dat het beeld van vrouwen door vrouwen wordt bepaald.

Een dag dat alle vrouwen voor zichzelf hun schoonheidsidealen mogen bepalen en nastreven.

Een dag dat alle vrouwen hun leven kunnen leven leiden op de manier die ze zelf willen.

Een dag dat alle vrouwen hun stem kunnen gebruiken en gehoord worden.

Een dag dat alle vrouwen zich veilig voelen.

Een dag dat vrouwen hun "vrouwtje" staan.

Een dag dat vrouwen de "rok" dragen. Of dat het niet uitmaakt of ze hakken of sneakers dragen. Of een hoofddoek. Of een afro. Of een décolleté. Of een wintertrui. Of een uniform. Of een handtas. Of een sportzak. Of een baby. Of dat ze kiezen geen baby te dragen.

Een dag dat vrouwen aan hun dochters durven vertellen dat zij later, wanneer ze zelf vrouwen zijn, ongewild en onbewust, de wereld zullen dragen.

Een dag dat alle vrouwen aan kleine meisjes kunnen vertellen dat ze alles kunnen doen en worden wat ze willen, en dat écht geloven.

Een dag dat kleine meisjes op een dag aan hun moeder durven vertellen dat alle vrouwen in deze wereld zichzelf mogen en kunnen zijn.

