Op dit feestje mogen mannen niet binnen: 'Hier kunnen vrouwen zich veilig voelen op de dansvloer'

Op donderdag 21 februari wordt de Millie Vanillie in Gent voor één avond omgetoverd in een female only clubhuis. Op de 'Goddess Party' zijn énkel vrouwen welkom: om luidkeels mee te brullen met powersongs als Survivor en No Scrubs, om in hun meest goddelijke outfit te flaneren én vooral: om hun vrouwelijkheid in de bloemetjes te zetten. 'Iedereen die zich als vrouw identificeert is welkom,' zegt organisatrice Lana Bauwens.

