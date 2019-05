De Oostendse schepen van Burgerlijke Stand Hina Bhatti (Open Vld) wil de burgerlijke huwelijksceremonie nieuw leven inblazen met een bijzondere wedstrijd. Ze roept inwoners op om gedichten te schrijven die zullen worden voorgelezen tijdens huwelijken.

De burgerlijke huwelijksceremonie kan wel eens een afstofbeurt gebruiken, vindt de Oostendse schepen van Burgerlijke Stand Hina Bhatti. Veel steden doen voor dat soort zaken een beroep op stadsdichters, maar schepen Bhatti wil net inzetten op alle inwoners. 'Een huwelijk is een feestelijke dag en dat willen we ook zien in de inzendingen. Het is een dag vol liefde, ongeacht geaardheid, geloof of culturele achtergrond', zegt Bhatti.

Een vijfkoppige jury met daarin Herr Seele, Martin Heylen, Katia Belloy, Onno van Gelder jr. en Erna Schelstraete zal de inzendingen beoordelen. Samen met de schepen roepen ze inwoners op om inspirerende, romantische gedichten te schrijven die tijdens de ceremonies worden voorgelezen.

Gedichten kan je doorsturen tot 15 december 2019. De geselecteerde gedichten worden feestelijk bekendgemaakt op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari 2020.