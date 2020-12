Het holebifestival Antwerp Pride zal in 2021 omwille van de coronacrisis voor het tweede jaar op rij geen grote parade of andere publiekstrekkers organiseren. De organisatie werkt naar eigen zeggen wel aan een alternatief programma met kleiner initiatieven die focussen op inhoud.

De organisatie achter Antwerp Pride zegt in haar communicatie te willen vermijden dat er plannen worden gemaakt die misschien niet kunnen worden waargemaakt in het kader van de pandemie. 'We hopen samen met iedereen dat de zomer van 2021 beter wordt dan de zomer van vorig jaar', zegt voorzitter Bart Abeel.

'Er is nog te weinig garantie dat we deze zomer al op volle kracht Pride kunnen vieren. Onze organisatie wordt volledig gedragen door vrijwilligers en een grote Pride organiseren kost tijd. Daar moeten we nu aan beginnen, maar we weten op dit moment nog niet of we in augustus 100.000 mensen mogen samenbrengen. Daarnaast hebben we hele trouwe sponsors, die we zeer dankbaar zijn, maar ook voor hen is het moeilijk om prognoses te maken voor de komende maanden.'

Geen Antwerp Pride Parade dus, maar ook geen Love United Festival of Closing Festival in 2021. In 2019 lokte Antwerp Pride nog 150.000 bezoekers, vooral dankzij die grote evenementen. Dit jaar bleef het programma ook al beperkt tot enkele kleinere activiteiten die in je beperkte bubbel konden worden beleefd, zoals een wandelparcours langs portretten van Antwerpenaren die belangrijk zijn of waren voor de holebigemeenschap, een expo in het M HKA en de digitale zender Antwerp Pride TV. Wat er precies voor 2021 wordt voorzien, zal nog moeten blijken.

