opinie

Ontwerpster Safia Minney: 'Patriarchaal denken vormt een bedreiging voor de rechten van vrouwelijke arbeiders in het Zuiden'

Safia Minney is de oprichtster van het duurzame modemerk People Tree en het REAL Sustainable Centre. Ze initieerde in 1999 World Fair Trade Day en schreef verschillende boeken, waaronder 'Slave to Fashion'. De Britse sociale onderneemster is een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is.

Safia Minney © Odi Caspi