Zoals elk jaar hebben heel wat bedrijven weer de gekste marketingstunts uit hun mouw getoverd.

1 april: de dag bij uitstek waarop verschillende marketingteams hun creativiteit de vrije loop laten. Heel wat Belgische en internationale merken proberen ons al enkele dagen beet te nemen met hun campagnes. Van influenceropleidingen op de hogeschool tot een verbod van ananas op pizza. Lees hieronder een selectie van de leukste en origineelste aprilgrappen van dit jaar.

Coolblue buiten

Coolblue staat er als webwinkel om bekend heel wat kleine en grotere pakjes tot aan jouw voordeur te brengen. Ter gelegenheid van 1 april heeft het bedrijf een campagne op poten gezet met de boodschap dat voortaan niet enkel je pakjes, maar ook jij door hen vervoerd kan worden. En dat nog wel met een bakfiets.

Influenceropleiding op Thomas More

Thomas More heeft het zo gek niet bedacht om vandaag een gloednieuwe opleiding te lanceren op zijn sociale mediakanalen: 'Becoming an influencer'. In deze driejarige opleiding zou je alle tips en tricks meekrijgen om het te maken als influencer. Het bericht kreeg al vele reacties van studenten die deze opleiding de moeite waard vinden om te proberen als hun huidige studies niet lukken.

Geen ananas meer bij Domino's

Ook de voedingssector doet mee aan deze stunts. Zo verkondigde Domino's drie dagen geleden op sociale media dat het zou stoppen met de verkoop van pizza's met ananas. Het bericht luidde dat het een einde wou maken aan de eeuwige discussie of de vrucht al dan niet thuishoort op een pizza. Domino's Nederland plaatste zelfs een video online met de medewerking van de Minister-President van Nederland Mark Rutte.

Pepermuntchips van Croky

Croky doet dan weer een toevoeging aan het smaakassortiment van de chips, namelijk: de muntsmaak. Het merk beweerde veel belang te hechten aan goede mondhygiëne, vandaar de pepermuntsmaak. Goed geprobeerd, Croky.

Volkswagen wordt Voltswagen

De traditie van aprilgrappen is geen geheim in de automotive wereld. Verschillende media kondigden gisteren aan dat Volkswagen in de Verenigde Staten zou veranderen van naam. De naam 'Voltswagen' zou immers beter aansluiten bij het nieuwe gamma elektrische wagens. Land Rover ging dan nog een stapje verder en stuurde de wereld in dat de bestuurders van het merk elkaar voortaan moeten groeten op de baan.

Oprolbare TV van LG

LG beweerde in verschillende landen, waaronder in België, te starten met de verkoop van de oprolbare SIGNATURE OLED R televisie. De pre-order zou van start gaan op 1 april. Het prijskaartje? 99.999 euro.

Google Tulip

Google Nederland kwam dan weer op de proppen met de Google Tulip: een slim apparaat dat je laat communiceren met planten. Het filiaal heeft ook een video gemaakt om de kijker te overtuigen van hun jarenlange onderzoek en expertise.

