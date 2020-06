Veel mensen hebben in maart massaal toiletpapier ingeslagen. Angstige personen deden dat meer dan anderen, blijkt uit onderzoek in meer dan dertig landen.

Door de snelle verspreiding van covid-19 en de daaropvolgende lockdowns gingen mensen vanaf maart allerlei producten hamsteren. Vooral toiletpapier viel daarbij op. Sommige bedrijven meldden een stijging van 700 procent in de verkoop van toiletpapier. Omdat winkels snel door hun eerste voorraden heen zaten, riepen overheden op geen toiletpapier te hamsteren.

Het Duitse Max Planck-instituut voor Evolutionaire Antropologie deed in de laatste week van maart onderzoek bij duizend volwassenen uit 35 landen. Ze vulden de Hexaco-vragenlijst in, die naar zes persoonlijkheidskenmerken peilt: integriteit, emotionaliteit, extraversie, verdraagzaamheid, consciëntieusheid en openheid. Ze moesten ook aangeven hoe ze het dreigingsniveau van covid-19 percipieerden, wat hun quarantainegedrag was en hoeveel toiletpapier ze de afgelopen weken hadden gekocht.

Meer ouderen dan jongeren

Wie het dreigingsniveau als hoog aanvoelde, had de neiging meer toiletpapier in te slaan. Daarbij speelde emotionaliteit een belangrijke rol: wie op dit kenmerk sterk scoort, maakt zich over het algemeen veel zorgen en voelt zich snel angstig. Deze groep hamsterde meer toiletpapier dan de anderen. Ook consciëntieusheid was een belangrijke voorspeller. Dat kenmerk wijst op goede organisatie, toewijding, perfectionisme en voorzichtigheid.

Voorts viel op dat meer ouderen dan jongeren en meer Amerikanen dan Europeanen toiletpapier hamsterden.

De onderzoekers benadrukken dat de onderzochte variabelen slechts een deel van de verschillen in hamstergedrag verklaren. Het fenomeen volledig begrijpen doen ze nog niet.

