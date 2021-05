De coronacrisis heeft in 2020 vooral de geestelijke gezondheid van jongeren tussen 15 en 25 jaar getroffen. Dat melden de Onafhankelijke Ziekenfondsen dinsdag in een persbericht.

Eind 2020 gebruikten jongeren tussen 15 en 25 jaar meer antidepressiva in vergelijking met de beginmaanden van de pandemie en raadpleegden ze sneller een psycholoog of psychiater. De gehele bevolking stelde bij het begin van de pandemie geestelijke gezondheidszorg uit. Die uitgestelde zorg is nog niet volledig ingehaald.

De gegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen tonen aan dat er in het tweede kwartaal van 2020 een merkbare daling was van het aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen en afdelingen. Dat is volgens de hen het gevolg van de eerste coronagolf, waarbij veel patiënten hun zorg uitstelden. In de maanden die daarop volgden, werd de zorg niet volledig ingehaald.

Voor de totale bevolking nam het gebruik van antidepressiva af bij het begin van de eerste coronagolf. De cijfers bleven over het algemeen gelijk doorheen de rest van het jaar. Onder de jongeren tussen 15 en 25 jaar is er wel een stijging op te merken tijdens het derde kwartaal van 2020. Het aantal raadplegingen bij psychologen en psychiaters daalde eveneens vanaf midden maart vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2020 steeg dat aantal aanzienlijk in vergelijking met de cijfers uit 2019. Die stijging is vooral op te merken bij de groep 15- tot 25-jarigen. Het zou het effect zijn van telefoon- en videoconsultaties en het feit dat medische activiteiten in die periode opnieuw zijn opgestart.

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen tonen de cijfers aan dat vooral jongeren getroffen zijn door de coronamaatregelen. Ze vermoeden dat veel geestelijke gezondheidsproblemen onbehandeld zijn gebleven of niet gediagnosticeerd werden als gevolg van de pandemie. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken door middel van "luisterlijnen". Dat zijn digitale platformen die vijf gratis sessies met een psycholoog of therapeut aanbieden. (Belga)

