Plastic dat vorig jaar nog ronddreef op de Grote Oceaan, is omgevormd tot zonnebrillen. Ocean Cleanup, een Nederlands project dat de oceanen schoon wil maken, gaat die verkopen aan mensen die het doel een warm hart toedragen. Zo'n zonnebril kost 199 euro. Van de opbrengsten worden nieuwe schoonmaakacties in de wereldzeeën betaald.

De Ocean Cleanup is een idee van de Nederlander Boyan Slat. Zijn team heeft een plasticvanger ontwikkeld, een 600 meter lange C-vormige veegarm die over de Grote Oceaan drijft en plastic opveegt, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht.

In 2018 vertrok de arm voor een proefvaart naar de Grote Oceaan. Na wat aanpassingen ging de arm vorig jaar echt aan het werk. Het eerste opgeveegde plastic werd in december 2019 aan land gebracht.

Uit dat afval zijn de zonnebrillen gemaakt. Het werkterrein van de veegarm is de zogenoemde Great Pacific Garbage Patch. Dat is een plastic soep die zich tussen Hawaï en Californië bevindt. De drijvende vuilnisbelt bestaat uit ongeveer 1.800 miljard stukken afval en is in totaal ongeveer drie keer zo groot als Frankrijk. Het afval is gevaarlijk voor dieren in de oceaan.

De Ocean Cleanup hoopt in de toekomst meer producten van zwerfplastic te kunnen verkopen.

