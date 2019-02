Nu out, straks ook ou(d/t): nieuwe campagne steekt homoseksuele senioren hart onder de riem

Mister Gay Belgium 2018 Bart Hesters werkt al zes jaar als zorgkundige voor Armonea, een groep die meer dan 85 woonzorgcentra runt in België en buitenland. Samen met zijn werkgever maakte hij nu een video waarin hij holebi-bewoners van dergelijke centra oproept niet terug in de kast te gaan zitten.

Geen foto van overleden man

'Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn oude dag kan invullen zoals hij of zij dat wil', vertelde de huidige Mister Gay Belgium bij de lancering. 'Ik zou dat later ook graag zelf willen. In de video wil ik iedereen bewust maken om vooroordelen en stigma weg te werken, zodat iedereen zijn oude dag in een open omgeving kan beleven.'

Tijdens zijn loopbaan hoorde Bart verschillende schrijnende verhalen van enkele holebi-bewoners van woonzorgcentra. 'Zo was er een man die geen fotokader durfde te plaatsen van hem en zijn overleden man. Bang om niet aanvaard of gepest te worden in het woonzorgcentrum.' Hij hoopt dat deze campagne de ogen opent.