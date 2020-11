De Belg hunkert naar gezelligheid in coronatijden. In de 250 Aveve-winkels in ons land zijn momenteel al drie keer meer kerstbomen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. 'We zijn door de grote vraag al op 9 november gestart met verkopen, twee weken vroeger dan normaal', klinkt het daar.

Traditioneel volgt de grootste piek in de verkoop van kerstbomen pas na Sinterklaas, weet Stéphanie Deleul, de woordvoerder van Arvesta, moederbedrijf van Aveve. 'Maar je voelt ook in je omgeving dat dit jaar anders is. We verkochten al een paar duizend bomen, drie keer meer dan in 2019. Het gaat alleen over natuurlijke bomen, want de kunstvariant mogen we door de coronamaatregelen niet meer verkopen.'

Ook de kerstboomtelers in ons land voelen die tendens. Meer dan negentig procent van de Belgische kerstbomen worden geteeld in Wallonië, waarvan twee derde in Luxemburg en één derde in Namen. In 2019 teelde en verkocht de Waalse federatie van boomkwekers (UAP) 3,5 miljoen bomen, ten opzichte van 3,2 miljoen in 2018. 'Ongeveer 708.000 daarvan zijn bestemd voor de Belgische markt, de rest voor export, in de eerste plaats naar Frankrijk', zegt Didier Ernould van de Waalse boomkwekersfederatie UAP. 'Onze klanten, zoals tuincentra en groothandels, bestellen ook vroeger. De mensen hunkeren duidelijk naar een lichtpunt in deze donkere tijden.'

De populairste boom blijft de Nordmannspar, goed voor negentig procent van de verkoop, zegt Ernould. UAP teelt ook onder meer de Fraseri- en de edelspar. De Vlaamse sierteelt- en groenfederatie AVBS merkt ook meer vraag, die vroeger komt dan andere jaren. 'Dat kan ook te maken hebben met de sluiting van niet-essentiële winkels, waardoor de lokale telers vaak de enige optie zijn', zegt secretaris Miet Poppe.

