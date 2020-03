De coronacrisis heeft de wereld zoals we hem kennen behoorlijk op zijn kop gezet. Hoewel dat heel wat zorgen met zich meebrengt, zien enkele eco-ondernemers er ook hoopvolle mogelijkheden in.

Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis zijn hoogtepunt al bereikt heeft, maar toch dromen verschillende eco-ondernemers al van de wereld na de passage van het virus. Met de vraag 'Wat zou je doen als je een toverstokje had?' formuleren ze hun ideale wereld. Dat doen ze niet alleen in de beslotenheid van hun eigen kot, maar ook op het gloednieuw digitaal platform postcoronamovement.com. Het doel: positieve wereldvisies delen en constructief meedenken met de dromen van anderen, om ze zo realiseerbaar mogelijk te maken.

Dat komt niet uit het niets. De coronaperiode zou wel eens de geschiedenisboeken kunnen ingaan als kantelperiode: door de strenge maatregelen slaan veel mensen aan het nadenken over hun manier van leven. 'Iedere belangrijke positieve verandering die bewust is gecreëerd is gestart met een gedachte, een visie of een droom', zo zegt eco-ondernemer Louis De Jaeger. 'Koppel daar een crisis of chaos aan en je hebt een viraal idee dat de ruimte krijgt om de wereld rond te gaan.'

Andere initiatiefnemers zijn oprichter van Eatmosphere Steven Desair en wildplukker Ben Brumagne. Ook Kamagurka en de Low Impact Man tekenen al present. 'Laten we een nog groter virus verspreiden dat nog meer impact zal maken dan het coronavirus. We willen mensen besmetten met anderen hun dromen en met optimisme', klinkt het.

Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis zijn hoogtepunt al bereikt heeft, maar toch dromen verschillende eco-ondernemers al van de wereld na de passage van het virus. Met de vraag 'Wat zou je doen als je een toverstokje had?' formuleren ze hun ideale wereld. Dat doen ze niet alleen in de beslotenheid van hun eigen kot, maar ook op het gloednieuw digitaal platform postcoronamovement.com. Het doel: positieve wereldvisies delen en constructief meedenken met de dromen van anderen, om ze zo realiseerbaar mogelijk te maken. Dat komt niet uit het niets. De coronaperiode zou wel eens de geschiedenisboeken kunnen ingaan als kantelperiode: door de strenge maatregelen slaan veel mensen aan het nadenken over hun manier van leven. 'Iedere belangrijke positieve verandering die bewust is gecreëerd is gestart met een gedachte, een visie of een droom', zo zegt eco-ondernemer Louis De Jaeger. 'Koppel daar een crisis of chaos aan en je hebt een viraal idee dat de ruimte krijgt om de wereld rond te gaan.'Andere initiatiefnemers zijn oprichter van Eatmosphere Steven Desair en wildplukker Ben Brumagne. Ook Kamagurka en de Low Impact Man tekenen al present. 'Laten we een nog groter virus verspreiden dat nog meer impact zal maken dan het coronavirus. We willen mensen besmetten met anderen hun dromen en met optimisme', klinkt het.