In de nieuwe podcastreeks 'Mijn verhaal' vertellen inspirerende vrouwen over de moeilijke momenten in hun leven. De podcasts zijn een samenwerking van Libelle en Het Geluidshuis.

Anonieme adoptie, rouw, ontvoering: de verhalen die in de reeks aan bod komen zijn pittig, inspirerend en verrassend. De eerste aflevering draait bijvoorbeeld om Sofie. Haar echtgenoot overleefde een hartstilstand, maar liep wel ernstige hersenschade op. Hoe leef je verder met een man die totaal niet meer lijkt op zijn vroegere zelf? Daar proberen deze podcasts een antwoord op te formuleren.

Voor de reeks heeft Libelle de handen in elkaar geslagen met Het Geluidshuis, een audioproductiehuis. 'Hun expertise om mensen mee te trekken in een verhaal is enorm verrijkend', aldus Karen Hellemans, hoofdredacteur bij Libelle. 'In deze zesdelige reeks brengen we verhalen over vrouwen die elk op hun eigen manier geconfronteerd worden met moeilijkheden in het leven en daarin hun weg proberen zoeken.'

De eerste twee afleveringen zijn nu al te beluisteren op Spotify of via hun website. Daarna komt er wekelijks een nieuwe aflevering bij.

Je kan de afleveringen hier beluisteren.

