Voor sommigen zijn het hoogdagen, anderen moeten oppassen om zich niet te laten meeslepen. Ontdek in deze Chinese horoscoop waaraan jij je deze week mag verwachten.

Rat

Je hebt het gevoel dat je leven na een paar turbulente dagen eindelijk tot rust is gekomen. Dat geeft Ratten de kans om de eventuele schade op te meten. De kans is groot dat het allemaal best meevalt, zodat je voluit kan gaan genieten van alles wat de zomer te bieden heeft.

Buffel

Voor Buffels is de zomer synoniem met genieten en delen. Mooie momenten die je samen met anderen wil beleven. Je voelt ook een sterk verlangen om aan de routine te ontsnappen. Voor vrijgezellen kan dat ervoor zorgen dat de ware plots uit het niets komt opduiken.

Tijger

De storm is geluwd. Tijgers kunnen het in deze periode weer wat rustiger aan doen. Je hoeft je ook en vooral geen zorgen te maken over allerlei dingen die een paar dagen geleden nog dreigden verkeerd te lopen. Profiteer ervan om de batterijen weer goed op te laden.

Kat

Voor Katten staat deze periode helemaal in het teken van nieuwe passie. Heb je al een relatie, dan bloeit die helemaal open. Ben je nog vrijgezel, dan is de kans groot dat daar nu heel snel verandering in komt. Meteen krijg je ook het gevoel dat er opnieuw een toekomst is.

Draak

Je houdt beter rekening met wat tegenslag. Hoewel het er vaak allemaal goed uitziet, loopt er op de valreep nog iets verkeerd. Gelukkig blijven Draken het allemaal met een zeer positieve ingesteldheid bekijken. Je bent ervan overtuigd dat je geluk snel zal kantelen.

Slang

De week van Slangen staat in het teken van een belangrijke ontmoeting. Je komt in contact met een persoon die je privé of professioneel snel op weg kan helpen naar de oplossing die je al lang zoekt. In de liefde brengt de zomer absolute hoogdagen, maar wel dankzij je partner.

Paard

Paarden die al lang samen zijn met dezelfde partner, moeten in deze periode op zoek naar een manier om wat meer pit en fantasie in hun relatie te brengen. Vergeet ook niet dat je soms het meest kan genieten van de eenvoudigste dingen. Met een kleine attentie kan je veel bereiken.

Geit

Om je relatie met sommige mensen in je omgeving weer vlot te krijgen, moet je over alles en nog wat kunnen praten. Sluit dus niets uit, ook als je in tegenstelling tot de anderen vindt dat iets helemaal geen prioriteit is. In die liefde mogen Geiten zich niet laten meeslepen...

Aap

Je hebt je voorgenomen om een paar dingen in je leven te veranderen, maar de luie zomersfeer zorgt ervoor dat je de teugels al iets losser laat. Niet doen: Apen moeten nu echt voet bij stuk houden. Aarzel niet om bij je naasten te rade te gaan als de twijfel toeslaat.

Haan

Hanen hebben het gevoel dat ze ontwaken uit een lange slaap. Sommige dingen zien er immers helemaal anders uit dan in je verbeelding of herinneringen. Je ervaart het allemaal als positieve wijzigingen. Soms lijkt de wereld nu wel een grote speeltuin, met alles wat je maar kan wensen.

Hond

De hemel is nu helemaal uitgeklaard. Honden zien het na een ietwat moeilijke periode weer helemaal zitten. En de omstandigheden zitten mee: beschouw deze periode als een lange, zorgeloze autorit waarbij je alleen maar verkeerslichten passeert die op groen staan.

Zwijn

Zwijnen zijn in deze periode niet meteen een toonbeeld van geduld. Heel wat dingen, zowel privé als op het werk, gaan gewoon niet snel genoeg naar je zin. Op zich is dat geen probleem, maar je moet er wel rekening mee houden dat veel anderen nu in zomermodus staan...

