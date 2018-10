Nieuwe hond met één muisklik: aanbod van alle Vlaamse asielen op dezelfde website

Vlamingen met een dierenwens moeten niet meer fysiek naar een asiel of meerdere asielen gaan om zicht te krijgen op de dieren die op dat moment zitten te wachten op een warme thuis. De nieuwe website www.adopteereendier.be zal een overzicht bieden van de dieren die op dat moment in een asiel zitten.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) wil dat meer Vlamingen met een dierenwens de weg vinden naar het asiel. Dankzij een investering van € 30.000 krijgen alle erkende asielen nu toegang tot hetzelfde online platform. Alle asielen kunnen op dit platform informatie invoegen over hun dieren, zodat er één handig overzicht ontstaat, waar alle geïnteresseerden in kunnen grasduinen.

Medische informatie

Tot nu toe had niet elk asiel een eigen website met een overzicht van alle dieren. De asielen die wel een website hadden, gebruikten allemaal een eigen systeem. Nu ontstaat er één platform voor heel Vlaanderen.

Bovendien zullen niet alleen de asielen gegevens kunnen invoeren: ook de dierenartsen zullen (medische) informatie kunnen toevoegen. Zo krijg je als kandidaat-baasje meteen alle relevante gegevens over je toekomstige huisgenoot.

De lancering van de website gaat gepaard met een oproep aan alle Vlamingen met een dierenwens om het asiel te overwegen. De keuze voor de adoptie van een asieldier is een positieve keuze voor een dier met authenticiteit en persoonlijkheid. 'Mijn eigen kat én hond komen uit het asiel en daar hebben we nog geen moment spijt van gehad', lacht Weyts. 'Ik kan het dus iedereen aanbevelen. Wie klaar is om een dier in huis te halen, moet zeker een kijkje nemen op www.adopteereendier.be.'