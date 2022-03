In het Oost-Vlaamse Oudenaarde hebben Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zondagvoormiddag een nieuwe campagne gelanceerd die iedereen moet aanmoedigen om bij dagelijkse verplaatsingen nog vaker voor de fiets te kiezen.

'Zeventig keer naar de bakker fietsen is ook de Ronde van Vlaanderen rijden', zegt ex-wielerkampioen Eddy Planckaert, die samen met Belgisch kampioene op de weg Jesse Vandenbulcke de campagne ondersteunt.

De minister maakte, samen met Planckaert en de burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester, een ritje met de fiets rond de Markt in Oudenaarde en een tussenstop bij de bakker. Jesse Vandenbulcke kon niet deelnemen door een blessure bij een fietsongeval. 'Maar dat was niet het gevolg van de fietsinfrastructuur', grapte Vlaams minister van Mobiliteit Peeters. 'We investeren volop in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en blijven inzetten op duurzame verplaatsingen, want zo kunnen we de drukte op onze wegen verminderen en de CO2-uitstoot verlagen.'

. © Belga

Voor korte verplaatsingen is de fiets vaak het ideale vervoermiddel, stelt Peeters. 'Nederland is het gidsland. Een kwart van de functionele verplaatsingen gebeurt daar met de fiets. Denemarken en Vlaanderen komen op de tweede plaats met 18 procent. We willen dat opkrikken. We willen dat er bij iedereen een fietsreflex komt. Ga je naar de de fitness, naar de winkel, naar de bakker, neem dan de fiets. Het is de bedoeling dat al die kleine verplaatsingen betekenen dat iedereen zijn eigen ronde van Vlaanderen kan gaan fietsen.'

