Ook dit jaar wordt opgeroepen om plastic zoveel mogelijk te vermijden in mei. Daarbij gaat extra aandacht naar gebotteld water en wegwerpkoffiebekers.

De eerste editie van Mei Plasticvrij was vorig jaar een overdonderend succes. Meer dan 60.000 geregistreerde deelnemers probeerden een maand lang zoveel mogelijk plastic links te laten zeggen. De maand zette een groeiend probleem op de kaart in België: 2018 werd in ons land het jaar van de plasticvechters.

In 2019 gaat de organisatie onverdroten verder. Er wordt opgeroepen om alle single use plastic links te laten liggen en te kiezen voor duurzamere alternatieven. Extra aandacht gaat dit jaar naar de groeiende berg wegwerpkoffiebekers (want ook die bevatten een laagje plastic) en waterflesjes. Mei Plasticvrij zet zo herbruikbare thermossen en hervulbare waterflessen in de kijkers.

Doe jij dit jaar ook mee? Registreer je dan op meiplasticvrij.be, waar je overigens ook allerlei tips vindt om je plasticverbruik terug te dringen.