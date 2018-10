Nieuw Zuid in Antwerpen wordt wijk van de toekomst

Het Nieuw Zuid in Antwerpen wil het toonvoorbeeld circulaire economie worden. Met Europese steun wordt de woonwijk omgetoverd tot Circulair Zuid, een project dat duurzaam wil omspringen met energie, water, afval en materialen. Plein Publiek wordt het middelpunt van de duurzame initiatieven. Je kan er vanaf begin oktober terecht voor een drankje, een maaltijd, een avondje dansen, duurzame merken shoppen en kunst kijken.

De serre van Plein Publiek, die voordien gestationeerd was aan de Fierensblokken in Antwerpen, werd samen met enkele containers verplaatst naar het Nieuw Zuid. De evenementenlocatie kreeg ook een upgrade: het restaurant Zouterover van Nick Van Hoof en Kevin Kegelaars, winnaars van het afgelopen seizoen van Grillmasters, leggen er vlees, vis en lokaal gekweekte groenten in eigen schil, brooddeeg of zoutkorst op of gewoon in het vuur.

Duurzame mode, food & events

Wie een duurzame garderobe of inboedel wil, is ook aan het juiste adres. Je kan er terecht voor een jeans van HNST, die uit meer dan vijftig procent uit gerecycleerd denim bestaat, W.r.yuma verkoopt er zonnebrillen gemaakt van gerecycleerde petflessen en bamboe en dankzij Pure by Luce kan je ook in een sustainable sportoutfit naar de yoga of fitness. Bij Circuit, een initiatief van de Kringloopwinkel, kunnen buurtbewoners dan weer aankloppen voor reparaties, workshops of de uitleendienst. Er zullen ook regelmatig marktjes, evenementen en lezingen worden georganiseerd.

De start-up PLNT groeit op de locatie bovendien plantjes met ledtechnologie, zonder pesticiden. Waterlink voorziet een waterzuiveringsinstallatie die het water dat de bezoekers gebruiken om hun handen te wassen, omzet in drinkwater.

Kunst

Kunst wordt eveneens een rode draad. Zo zijn er naast een vaste white box ook talloze nocturnes, veilingen en diverse artistieke installaties die de bezoeker kan ontdekken. Ook worden er samenwerkingen op poten gezet met musea en prominente namen uit het artistieke landschap. Plein Publiek hoopt zo de toegankelijkheid van kunst te bevorderen.

Meer info: pleinpubliek.be