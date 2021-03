Vier mindfulnesstrainers uit de creatieve beroepssector slaan de handen in mekaar met Het Leuvense Mindfulness Centre. Ze bieden iedere dinsdag een online livestream mindfulnessmeditatie aan voor mensen uit de horeca- en kunstsector die het mentaal moeilijk hebben.

De coronacrisis hakt er bij creatieve beroepen stevig in. In de brede wereld van de kunst in al zijn facetten valt er al maandenlang bitter weinig te beleven en de horeca zit al sinds midden oktober op slot. Veel kunstenaars en ondernemers zitten aan het einde van hun Latijn. Niet alleen zijn de meesten onder hen financieel hard getroffen, ze weten met hun creativiteit vaak ook geen blijf. Missen een uitdaging en publiek. De mentale impact hiervan is zeer groot en bij velen ligt hun psychologisch welzijn aan diggelen. Daarom komen vier gecertificeerde mindfulness trainers uit dezelfde getroffen sectoren met een nieuw initiatief op de proppen in samenwerking met het Leuvense Mindfulness Centre. Hun wekelijkse livestream mindfulnessmeditatie zal 'Een Pauze Voor Mensen In Creatieve Beroepen' heten. Iedere dinsdagochtend van 10u tot 10u30 kunnen mensen met een creatief beroep die er nood aan hebben meedoen aan de meditatie. 'Door zo'n mindfulness-sessie stap je even uit je gebruikelijke manier van denken, doof je de stress en kan je creativiteit weer aangewakkerd worden', duidt het Mindfulness Centre met een quote uit het boek Full Catastrophe Living van mindfulness pionier Dr. Jon Kabat-ZinnOm deel te nemen heb je geen ervaring nodig.