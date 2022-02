Van 17 tot en met 20 maart wordt Oostende het decor van het gloednieuwe festival van het non-fictieboek, FAAR. Tientallen schrijvers zullen er hun kennis delen tijdens tal van activiteiten.

Vier dagen lang geeft FAAR een podium aan de belangrijkste schrijvers van vandaag en denkers van morgen. Denk daarbij gerust breed, want net als de non-fictiesectie zal ook het festival tal van onderwerpen behandelen.Zo staat er het ene moment een filosofisch debat over cancel culture op de agenda, terwijl je wat later door een zeewierchef mee op sleeptouw genomen wordt op het strand en in de keuken. Via hun podcast kan je samen met Heleen Debruyne en Sofie Vandamme achterhalen hoe een vrouw een vrouw moet zijn. Liever alleen op ontdekking? Bezoek dan een expositie over een mogelijke toekomst op menskracht of zet je mentale gezondheid centraal tijdens een intieme luisterwandeling. En de kinderen? Die zet je toch gewoon af op een voorleessessie of op de Doedag voor Kleine Nerds, waar ze door Hetty Helsmoortel en Henk Rijckaert worden ondergedompeld in de wondere wereld van wetenschap en technologie?Als klap op de vuurpijl is er ook nog de Nacht van de Slapelozen op 19 maart. Tijdens dat nachtelijk gebeuren analyseren schrijvers en dokters wat (het gebrek aan) slaap doet met ons lichaam, vertelt een schare auteurs zijn beste slaapverhalen en komt Spinvis je in slaap wiegen. Kortom: wat je het hele jaar door leest in de beste boeken, doe en bespreek je tijdens FAAR. Alle activiteiten en tickets vind je op faar-oostende.be.