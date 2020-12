De stad Brussel heeft een coronaproof alternatief gevonden voor het traditionele vuurwerk met eindejaar waar elk jaar duizenden mensen naar komen kijken.

Op deze bijzondere oudejaarsavond worden het stadscentrum en verschillende wijken van de stad verbonden met een netwerk van lasers. Aangezien in het Brussels gewest een avondklok geldt vanaf 22 uur, wordt de lasershow volledig online uitgezonden.

De overgang naar het nieuwe jaar zal door de coronamaatregelen minder uitbundig verlopen, maar de stad Brussel wil toch voor een gevoel van verbondenheid zorgen. Geen vuurwerk, maar wel een netwerk van lasers moet op symbolische manier voor verbinding zorgen.

Het spektakel start om 23.15 uur. Dat betekent dat naar buiten gaan om de lasershow te bekijken door de avondklok om 22 uur geen optie is voor de Brusselaars. Daarom wordt het spektakel gefilmd door talrijke camera's en drones en wordt het live uitgezonden de Facebook-pagina's van de stad Brussel, visit.brussels, agenda.brussels, op stadszender Bruzz en op de site www.brussel.be. Zo kan iedereen veilig van thuis uit meekijken.

'In deze feestperiode, waarin mensen gewoonlijk samenkomen, willen we de Brusselaars een unieke beleving aanbieden. Wij zijn blij met dit initiatief, niet alleen omdat we een evenement via livestream kunnen aanbieden, maar vooral omdat de overgang naar 2021 toch op een verbonden manier kan worden beleefd, met inachtneming van de geldende gezondheidsregels', zegt Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel. (Belga)

