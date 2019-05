Nico Dijkshoorn over het leven na zijn beroertes: 'Ik ben te lang een egoïstische lul geweest'

De Nederlandse schrijver Nico Dijkshoorn (59) raasde door het leven als columnist, huisdichter in De Wereld Draait Door en vaste gast in het Radio 1-programma Nieuwe Feiten. Tot zijn moeder overleed en hij een reeks beroertes kreeg. 'Dat heeft alles scherpgesteld. Plots voelde ik spijt, over heel veel. Zo moest mijn nieuwe boek een eerbetoon aan mijn moeder worden. Kom ik erachter dat ik eigenlijk niets over haar weet.'

Nico Dijkshoorn: 'Aanvankelijk probeerde ik mijn miserie weg te lachen. Haha, ik ben net flauwgevallen.' © Foto's Senne Van der Ven