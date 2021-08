Elke zaterdag van augustus beloont maaltijdbezorgservice Deliveroo mensen die meehelpen het strand op te ruimen.

Voor het vierde jaar op rij organiseert het burgerinitiatief de Proper Strand Lopers een heuse Beach CleanUp. Gedurende de zomer ruimen vrijwilligers elke avond een stuk duin of strand op. Alleen al in de badstad Oostende werd op die manier vorig jaar bijna zo'n 100.517 liter zwerfvuil opgeruimd. Sinds de oprichting van de Proper Strand Lopers in 2016 werd er een volume van 750.000 liter afval geregistreerd, goed voor een Olympisch zwembad vol vuiligheid.

Wie zich graag inzet voor een properdere planeet, maar daar tegelijk nog een duwtje in de rug voor kan gebruiken, plant zijn opruimbeurt best in op zaterdagen in augustus. Dan levert een volle zak afval immers een kortingscode voor Deliveroo op, waarmee je bijvoorbeeld terechtkan in een van de de 59 Oostendse restaurants die bij de service zijn aangesloten. Afspraak aan de strandcabine van de Proper Strand Lopers, rechts van de Westelijke Strekdam in Oostende!

