'Mijn naam is deze week Peter': met deze slogan vragen Nederlandse vrouwen aandacht voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die nog altijd de werkvloer domineert.

In Nederland zijn er meer CEO's die Peter als voornaam hebben dan vrouwelijke CEO's. Reden voor WomenInc en BrandedU om de ludieke actie 'Mijn naam is Peter' te lanceren. De twee organisaties die zich al jaren inzetten voor gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en vrouwen willen helpen met hun carrièrepad naar de top, vragen vrouwen om zich tussen 24 en 28 januari Peter te noemen op LinkedIn. Het is immers van groot belang dat ook vrouwen een grote rol spelen in de top van het bedrijfsleven, de universitaire wereld, de politiek...

WomenInc noemt enkele redenen waarom dat zo cruciaal is voor een goed werkende samenleving:

- Wanneer bedrijven een betere afspiegeling zijn van de maatschappij, zal er ook meer oog zijn voor het tegengaan van sociale ongelijkheid en het verminderen van vooroordelen.

- Kwaliteiten die te boek staan als feminien zoals empathie, samenwerking en risicomijding, zijn onmisbaar in het goed functioneren van bedrijven en de maatschappij.

- Uit onderzoek van McKinsey is gebleken dat het ook in het belang van de bedrijven zelf is om te zorgen voor meer diversiteit aan de top want dan maken bedrijven doorgaans meer winst.

Wat zeggen de cijfers?

- Er zijn dus meer CEO's die Peter heten dan vrouwelijke CEO's.

- 12 procent van de leden van de Raden van Bestuur van beursgenoteerde vrouwen in Nederland is vrouw.

- Minder dan een kwart van de Nederlandse hoogleraren is vrouw.

- 39 procent van de Nederlandse parlementsleden is vrouw

- Bij de 100 grootste bedrijven in Nederland is in 14 bedrijven een vrouwelijke directeur.

