De twee burgerinitiatieven maakjemondmasker.be en Impactdays.co lanceren deze week de #NationaleNaaiActie. Bedoeling is om het hele land te mobiliseren om zelf mondmaskers te maken.

Via de website maakjemondmasker.be kan je een patroon en instructies downloaden om zelf aan mondmasker te maken, met en zonder naaimachine. De maskers kunnen nadien via officiële inzamelpunten gedoneerd worden en zullen op basis van de exitstrategie worden verdeeld. Er wordt ook opgeroepen om ze aan vrienden, familie en buren te schenken.

Het initiatief werd afgestemd met de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en kreeg de zegen van virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht, zo melden de organisaties. De actie wordt daarnaast ondersteund door het Vlaamse Kruis, de Katholieke Kerk van België, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Femma en meer dan 300 steden en buurtcentra. Meer dan 50.000 vrijwilligers hebben zich al geëngageerd, klinkt het. Het gezicht van de campagne is Lieven Scheire.

