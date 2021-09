Op zaterdag 18 september ruimen miljoenen mensen over heel de wereld massaal zwerfvuil tijdens de vierde editie van World CleanUp Day. In Hasselt kunnen vrijwilligers 'plajakken' op vier locaties op het water. Door al kajakkend zwerfvuil op het water te verzamelen, kunnen ze een steentje bijdragen aan een propere stad, klinkt het.

De stad Hasselt engageert zich dit jaar opnieuw voor World CleanUp Day door een 'plajak-evenement' te organiseren om zwerfvuil uit het Albertkanaal en de Demer te halen. Schepen Laurence Libert (Open Vld), bevoegd voor Propere Stad, beet dinsdag de spits af. 'Het was wel een uitdaging om te kunnen sturen en ondertussen nog het zwerfvuil op te rapen, maar de gewenning treedt wel op en dan lukt het wel', vertelde schepen Libert. 'Zo'n actie is niet alleen fijn, het helpt ook om het afval uit het water te halen. Het is vooral een ludieke manier om mensen te sensibiliseren dat het niet de bedoeling is om afval achter te laten aan de oevers of in het water.'

Ontspannen en opruimen

De opruimacties vinden plaats op het Albertkanaal aan de Vlaamse Vereniging voor Watersport, Quartier Bleu, Elfde Liniestraat en op de Demer aan de Herkenrodesite. De stad zorgt voor het nodige materiaal, zoals grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken. 'Er bestaat al eventjes het ploggen (al joggend afval verzamelen, nvdr), maar kennelijk is er nu ook het plajakken', vult burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aan. 'Als je ziet wat hier op tien minuten tijd verzameld is, is dat eigenlijk ongelofelijk. Ik zou mensen willen oproepen om twee keer na te denken voor je iets op de grond gooit. Je kan het net zo goed thuis proper sorteren.'

Exact een jaar geleden plaatste de stad twee permanente drijfvuilbarrières op de Demer, aan de Japanse Tuin en op de Herkenrodesite. De vuilvangers hebben op een jaar tijd zo'n 8.700 kg zwerfvuil uit het water gehaald. (Belga)

