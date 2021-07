Het mooiste geschenk voor koppels en gezinnen, na anderhalf jaar verplicht samenhokken, is wat tijd apart. Schenk het deze zomer aan je partner, of jezelf.

'Hoe zou ik mijn verjaardag vieren?', stuurde een vriendin vorige maand. 'Een barbecue met mannen en kinderen erbij, of enkel onder ons?' Een kwartier later was het antwoord in onze Whatsappgroep eensluidend: doe maar onder ons. Ons, dat was een groepje van zes vriendinnen die elkaar kennen sinds het middelbaar. Niet dat het niet gezellig zou worden met partners erbij. Maar na een jaar waarin elk van ons extra veel tijd had doorgebracht met onze huisgenoten, hadden we vooral even nood aan... andere mensen.

Op de barbecue werd gelachen en gedronken. Er werd gepraat over pluskinderen en huizenjachten. Over kanker en kampeertrips. Over meer sporten en minder piekeren. Niemand keek op de klok. Niemand had het thuisfront beloofd op tijd terug te zijn om de kinderen in bed te stoppen. Het was de beste verjaardag in jaren.'Het beste cadeau dat je je partner kan geven na anderhalf jaar samenzijn en strenge maatregelen, is misschien wel tijd apart', zegt relatietherapeut en seksuoloog Vanessa Muyldermans. 'Regelmatig alleen zijn, is belangrijk om te reflecteren over je eigen behoeftes en te voelen hoe het met je gaat, zonder ruis van anderen. Zelfs als twee mensen graag bij elkaar zijn, hebben ze nooit exact dezelfde behoeftes op hetzelfde moment, in dezelfde mate.'Voor mensen in een relatie viel tijdens het coronajaar die tijd apart vaak weg, met kinderen die thuisonderwijs moesten krijgen, koppels die tussen dezelfde muren gingen thuiswerken en hobby's die wegvielen. Ook voor mijn buurman Raf, een IT'er in de bankwereld, was het coronajaar intens, met een kleuter van drie en een baby in huis. Het grijze en koude voorjaar gaf hem weinig nieuwe energie. Dus boekte Raf een week naar Tenerife. Alleen, zonder vrouw en kinderen. Die ging hij missen, maar de nood aan zon en me-time was groter. 'Aan andere ouders op school durfde ik niet goed vertellen dat Raf op reis was', zegt zijn vriendin Hanne. 'Maar ik gunde hem die week alleen wel. Tijdens de lockdowns had hij veel gedaan voor ons gezin. En ik weet hoe belangrijk zon en daglicht zijn voor zijn gemoed. Bovendien was ik zelf nog in ouderschapsverlof, ging onze oudste overdag naar school, en had Raf vóór zijn vertrek de diepvries vol zelfgemaakte maaltijden gestoken. Hij had ons niet pardoes in de steek gelaten.'Om als individu gelukkig te zijn, of te blijven, is het belangrijk dat koppels geregeld tijd apart doorbrengen. Relatietherapeut Vanessa Muyldermans vergelijkt het met bloemen die licht moeten krijgen om te groeien. 'Als zaken die jij belangrijk vindt in het leven geen licht meer krijgen omdat je partner er geen tijd voor of interesse in heeft, dan komen ze in het donker te liggen en sterven ze af. Maar daarmee verdwijnt op de duur ook een stukje van jezelf.'Alleentijd, of tijd apart van je partner, kan variëren van een nacht alleen op hotel, een avond op stap met vrienden, tot je partner die de kinderen meeneemt naar het park of op bezoek bij zijn ouders, zodat jij het huis een paar uur voor je alleen hebt. 'BBC deed recent onderzoek naar de activiteiten die mensen de meeste ontspanning en rust geven', zegt psycholoog en journalist Leslie Hodge, die begin dit jaar het boek Eenzaam tussen mensen schreef. 'Zo'n 18.000 mensen uit 134 landen vulden de vragenlijst in. Wat bleek? Wil je je echt ontspannen, dan moet je eigenlijk een activiteit alleen doen. Met stip op nummer één van meest rustgevende activiteiten staat lezen, gevolgd door tijd in je eentje doorbrengen in de natuur.'Al ben je niet verplicht om een activiteit in je eentje te ondernemen als je je partner of jezelf wat tijd apart wilt geven. Ook investeren in andere sociale relaties is belangrijk. 'Al voor de coronacrisis lag de focus in onze maatschappij heel erg op het kerngezin', zegt psycholoog Leslie Hodge. 'Maar altijd alles met je lief of gezin doen - een situatie waartoe we verplicht werden tijdens corona - verarmt je leven op de duur. Want als er eens een probleem is in je gezin, of je wil even afstand nemen van je lief, dan zijn er weinig mensen om op terug te vallen als je je sociale netwerk jaren hebt verwaarloosd. Tijd en aandacht investeren in je vrienden, is even verrijkend en belangrijk als tijd maken voor je lief, je kinderen of jezelf. En nadien heb je weer iets meegemaakt dat je aan je partner kan vertellen en dat jullie relatie voedt.'Filosoof, therapeut en coach Veerle Meurs wijst er bovendien op dat alles samendoen met je partner het gevaar inhoudt dat je te afhankelijk wordt van hem of haar. 'Als je partner altijd in je buurt is, zoals het voorbije jaar het geval was, en je verwacht dat hij degene is dat altijd alle technische klussen opknapt, dan krijg je situaties waarin je gefrustreerd geraakt als die kapstok na drie weken nog niet ophangt, terwijl je dat eigenlijk ook zelf kan. Door regelmatig alleen te zijn en je plan te trekken, leer je dat je situaties ook in je eentje kan dragen. Dat geeft je zelfvertrouwen een boost. Bovendien is het een goede remedie tegen de hulpeloosheid die velen van ons het voorbije jaar gevoeld hebben.'Je partner een dag of zelfs maar een paar uur alleentijd gunnen, 'kan er al voor zorgen dat hij of zij nadien een betere en gelukkigere ouder of echtgenoot is', zegt relatietherapeut Vanessa Muyldermans. 'Ik vind het mooi om zien hoe snel mensen terug rustiger en gelukkiger zijn, als ze de ruimte krijgen om zich even terug te plooien op zichzelf. Ik zie ook kleine kwaaltjes verdwijnen, omdat mensen terug meer ontspannen zijn. Die positiviteit straal je af op de je omgeving. Een partner en kinderen staan op de eerste rij om daarvan te profiteren. Op hun beurt worden zij gelukkiger van een ouder of echtgenoot die terug lacht en leuke dingen wil doen, dan van iemand die kortaf en moe is. Het is win-win voor iedereen.'Wel is het handig om met je partner een aantal regels af te spreken wanneer je elkaar tijd apart gunt. 'Je kan afspreken hoeveel uur je alleen wil zijn, of dat je partner je enkel belt als het huis in brand staat of de kinderen in het ziekenhuis liggen', zegt Vanessa Muyldermans. 'Maar ook als je kinderen bij hun grootouders logeren, is het goed om hen te laten weten of je elk uur kinderfoto's wil ontvangen, of liever's morgens en 's avonds even wil bellen. Als je niks afspreekt, loop je het risico dat de ene partij denkt: 'ik ga de rust niet verstoren en geen berichtje sturen', terwijl jij droevig bent omdat je niets hoort van het thuisfront.'Ook over je behoefte aan me-time zelf is communicatie met je partner belangrijk. 'De ene wil misschien veel alleentijd, terwijl de andere vooral dingen samen wil doen en zich persoonlijk aangevallen voelt wanneer een partner dat afblokt', zegt psycholoog en journalist Leslie Hodge. 'Het is belangrijk dat je uitspreekt waarom jij een gelukkigere en betere partner bent met wat tijd apart. Dat je uitlegt dat je het doet voor de relatie.'Individuele tijd kan er anders uitzien voor introverten en extraverten. 'Introverte mensen zullen iets vaker in hun eentje willen zijn en zich naar binnen keren om hun batterijen op te laden, terwijl extraverte personen zich wat vaker zullen opladen aan de energie en interactie met anderen', zegt filosoof, therapeut en coach Veerle Meurs. 'Jij wil het huis misschien even voor je alleen, om rustig te schrijven met wat muziek op de achtergrond, terwijl je partner meer nood heeft aan een fietstocht met maten. Je moet elkaars behoeften niet altijd begrijpen om ze te respecteren.' Zeker na een jaar van quarantaines en samenhokken, zijn die kleine, herstellende momenten apart het beste geschenk dat koppels elkaar kunnen geven.