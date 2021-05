Na bijna een jaar lockdown heb je officieel geen excuus om deze zondag niet verrassend uit de hoek te komen. Deze lijst met cadeau- en doetips helpt doorwinterd uitstellers last minute uit de nood.

Bloemen in de brievenbus

Verras je moeder met bloemen in de brievenbus. Bij Buskruid bestel je online een miniboeket met een bijpassend kaartje waarop je een persoonlijke boodschap kunt achterlaten. Er zijn momenteel geen verse bloemen beschikbaar, maar het hele jaar door kun je wel gedroogde boeketjes opsturen. Droogbloemen blijven eeuwig mooi en zijn momenteel een echte hype: twee vliegen in een klap.

Je betaalt 16 euro voor een boeket, er zijn drie kleurencombinaties mogelijk.

Natuurlijke verzorgingsproducten

Til de me time van je moeder naar een hoger niveau met wat verzorgingsproducten. De crèmes, shampoos en serums van de Belgische merken Cime en L'Arin zijn niet alleen goed voor huid en haar, maar ook voor de planeet. Na gebruik hervul je de verpakkingen in een van de verkooppunten. Zo kan je moeder het hele jaar door smeren zonder schuldgevoel.

De producten van Cime zijn online te koop via deze weg, het zero waste gamma van L'Arin kan je hier vinden.

Liefde gaat door de maag

Voor een gezellig diner kan je uiteraard zelf het lievelingseten van je moeder op tafel toveren. Maar net zo leuk is het om iets te bestellen bij de lokale horeca en hen op die manier een hart onder de riem te steken. Twee vliegen in een klap. Voor wie in de buurt van Oostende woont is het Moederdagmenu van Vingt-et-un een aanrader. Deze lunchbox voor twee personen bestaat uit vier gangen, inclusief een fles cava om samen te klinken.

Voor de lunchbox betaal je 89 euro

Aperitief op afstand

Na de vele e-pero's is het stilaan tijd om de apero's weer in het leven te roepen, zij het vanop afstand. Voor ginliefhebbers is het aperitiefpakket van The Ghentist een aanrader. In het pakket zit alles wat je nodig hebt voor twee gin-tonics. Een alcoholvrij alternatief is de giftbox van Gimber. Dit pittige gemberextract is perfect voor in een mocktail. Ook lekker om thee van te maken of als straffe smaakmaker in een gerecht. In de giftbox zitten behalve een fles drank ook twee gembershots en een glazenset met bijpassende rietjes.

Aperitiefpakket van The Ghentist (13,95 euro)

Giftbox van Gimber (51,95 euro)

Huiselijke geur

Houdt je moeder van een frisse geur in huis? Dan is de AM-PM geurkaars van Piet Boon by Serax misschien iets voor haar. Deze collectie van de Nederlandse ontwerper bestaat uit vier kaarsen met een eigen geur, kleur en karakter. Elk aroma is geïnspireerd op verschillende momenten van de dag tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds. De kaarsen komen in drie verschillende maten.

AM-PM, Piet Boon by Serax, Beschikbaar vanaf 32 euro

#onsmoeder

Het boek #onsmoeder van Hanne Luyten brengt op humoristische wijze herkenbare anekdotes over het moederschap. Onder het motto 'Iedereen doet maar wat' schreef ze samen met haar eigen moeder dit boek. Daarin gaat het duo geen enkel onderwerp uit de weg, waardoor het een ideaal startpunt is om na te denken over de moeilijke en de mooie kanten van het moederschap.

#onsmoeder, Hanne Luyten en Anne Van Houtven, Borgerhoff & Lamberigts, 21,50 euro

Een workshop om samen iets bij te leren

Samen een droogboeket samenstellen, cocktails maken of je eigen verzorgingsproducten creëren: het kan tijdens een workshop van Spot, een platform dat mensen die workshops geven verbindt met mensen die workshops willen volgen. Het doel van de cursussen is simpel: inspireren en ontspannen. Het aanbod varieert van online workshops tot live lessen en is zo uiteenlopend dat er voor elk wat wils te vinden is.

Info over data, prijzen en soort workshops via spot.be.

Andere moeders steunen

Dit is een cadeau waarmee je niet je eigen moeder verrast, maar alleenstaande, moeders in Burundi ondersteunt. Via Join for Water kun je een schenking doen en zo Burundese moeders helpen die in zware armoede leven. Met deze gifts kunnen de vrouwen een moestuin aanleggen of een regenton bouwen: dat kan voor hen het verschil maken.

