Het moderne datelandschap is een mijnenveld. Opties te over, maar in het grote aanbod is het niet gemakkelijk om het kaf van het koren te scheiden. Zes mensen getuigen over hun dateperikelen.

Alexander* (28): 'Ik heb vier jaar gedatet met iemand wiens naam ik niet eens ken'

'Mijn eerste mannelijke vriendje leerde ik kennen via Bullchat, een chatbox waar je vooral onbekenden tegen het lijf loopt. Gedurende twee maanden hadden we virtuele seks in alle anonimiteit, tot de drang om elkaar in het echt te zien te groot werd. Als semiprofessionele voetballer is hij als de dood om uit de kast te komen. We spraken dus af op hotel, eerst sporadisch, daarna wekelijks. De seks was geweldig. De verliefdheid die erop volgde, sloeg in als een bom, ook al wist ik nagenoeg niets over hem. Ik kende niet eens zijn naam, de enige manier om contact te zoeken was via een anoniem Skype-account.'

...