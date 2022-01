De Belgische lifestyle- en modefotograaf Morgane Gielen, oprichter van het taboedoorbrekende project No Babes, start een eigen modellenagentschap met een focus op talent dat niet in de klassieke hokjes past. 'De modewereld kan heel mooi zijn, maar er is nog werk aan de winkel op vlak van diversiteit.'

Taboes bespreekbaar maken, mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen en zorgen voor een meer inclusieve representatie in de media: Morgane Gielen zet voor haar No Babes-project mensen voor de lens met verschillende looks, achtergronden en verhalen. Zo geeft ze een stem aan diegenen die vaak niet gehoord of gezien worden. 'Op straat zie je allerlei soorten mensen, maar wanneer je een magazine openslaat lijkt er plots maar één soort te bestaan.'

'Door te fotograferen voor No Babes besefte ik extra hard hoe absurd het is dat er een enorm eenzijdig schoonheidsideaal wordt voorgesteld door de media. Ook vroegen klanten me soms om hen in contact te brengen met modellen met unieke looks en verhalen, omdat ze die niet via de klassieke modellenbureaus konden inhuren.' Naast modellen heeft het agentschap ook make-upartiesten en stylisten in de aanbieding. 'Ook deze professionals delen de No Babes waarden en hebben zelf hun eigen verhaal.' Een fysieke of mentale beperking, een maatje meer, queer, chronische en onzichtbare ziektes, verschillende huidskleuren, kleiner dan gemiddeld, littekens: modellen met allerlei verschillende achtergronden zijn welkom bij No Babes Agency. 'Op de website heb ik geen aparte categorieën vermeld. De tijd zal uitwijzen of dat een goede beslissing is op zakelijk vlak, maar ik wil de talenten niet in hokjes stoppen. Dat gebeurt namelijk al genoeg in onze samenleving.' Door een echt agentschap op te richten, hoopt Morgane de modellen ook een vorm van bescherming te kunnen bieden. 'In het verleden hoorde ik verhalen over niet-klassieke modellen die gevraagd werden om gratis te werken of voor een heel klein bedrag. Het is niet omdat ze niet in het traditionele modellenplaatje passen dat ze niet even hard hun best doen of een minder grote bijdrage leveren aan de shoot.' Het agentschap wil een veilige plek zijn voor mensen die zich elders gediscrimineerd voelen. Respect hebben voor elkaars verhaal vindt Morgane dan ook heel belangrijk. Wat moeten we verstaan onder een No Babe? 'Om duidelijk te zijn: ik heb absoluut niets tegen babes', lacht Morgane. 'Ook bij ons agentschap is er plaats voor babes. De naam is een knipoog naar hoe de maatschappij mensen categoriseert en in hokjes stopt. Een 'No Babe' is dus iemand die zich - omwille van diverse redenen - niet thuis voelt in het klassieke hokje van de traditionele, westerse schoonheidsidealen. Het gaat om buitenbeentjes. En laat ons eerlijk zijn, bijna iedereen voelt zich wel eens een buitenbeentje. Met No Babes wil ik ingaan tegen het fake ideaalbeeld, waar ook klassieke modellen zich vaak niet goed bij voelen. De standaard ligt zo hoog, dat de druk om daaraan te voldoen ook voor hen heel zwaar is.' 'Er heersen nog heel wat misverstanden over werken met niet-conventionele modellen', merkt Morgane op. 'Zeker in de modewereld is er nog een grote marge voor verbetering op vlak van diversiteit en inclusiviteit. Ik wil bewijzen dat je ook met een No Babe-model een prachtige, escapistische modeshoot kunt doen, die de lezer van je magazine doet dromen. De make-up, styling en setting creëren een droomwereld, waarin een model dat niet binnen het klassieke hokje past even hard kan schitteren als een model dat daar wel aan voldoet. Modeshoots vertellen een verhaal, maar wie zegt dat er in dat verhaal maar plaats is voor één vorm van schoonheid?'Naast de keuze voor een specifieke vorm van schoonheid in de media, wordt er ook gretig gebruik gemaakt van tools zoals Photoshop om de werkelijkheid te vervormen. 'Ik ben geen fan van foto's bewerken om modellen in een bepaald keurslijf te duwen', klinkt het bij Morgane. 'Door overmatig gebruik van Photoshop en face apps op sociale media is ons beeld van hoe mensen eruitzien nog meer vervormd geraakt. Foto's bewerken om het licht goed te krijgen, schaduwen aan te passen of een bepaalde sfeer te creëren is uiteraard heel handig om als fotograaf het beeld dat je voor ogen hebt te bewerkstelligen, maar de fysiologie van je model aanpassen om aan een norm te voldoen vind ik not done.'Is de tijd rijp voor een modellenagentschap zoals No Babes Agency in België? 'Ik denk het wel', klinkt het bij Morgane. 'In onze buurlanden bestaan zulke agentschappen al langer en ik hoorde af en toe dat er Belgische bedrijven bij hen gingen aankloppen. Er is dus vraag naar. Uiteraard is er nog werk aan de winkel en zal het afwachten zijn hoeveel mediabedrijven er oprecht voor openstaan. Het conventionele schoonheidsideaal is heel hardnekkig. We zijn allemaal een beetje gebrainwashed doordat we telkens dezelfde types te zien krijgen. Maar door het gemakkelijker te maken voor bedrijven om te kiezen uit een divers aanbod aan modellen hoop ik dat er toch al een drempel wegvalt.'Als fotograaf in de lifestyle- en modewereld heeft Morgane de schoonheidsevolutie van de voorbije jaren van dichtbij kunnen meemaken. 'Het klopt dat er al een shift heeft plaatsgevonden en er al meer wordt opengestaan voor diversiteit. Toch zijn er ook bedrijven die nog volgens de oude stempel werken of slechts heel voorzichtige stapjes durven zetten naar een meer inclusieve representatie.''Zelf heb ik ook al zoveel bijgeleerd door het No Babes-platform en de fantastische mensen die ik heb leren kennen. Gezien en gehoord worden is belangrijk. Als de terughoudende bedrijven kunnen zien dat andere merken en magazines hun manier van werken wel inclusiever maken - en niet louter voor een special rond anders-zijn - zullen ze hopelijk volgen.' 'Net daarom wil ik me ook meer gaan focussen op het educatieve luik en staan er ook workshops rond discriminatie op de planning voor scholen en bedrijven. Ik hoop met heel m'n hart dat inclusieve schoonheid eindelijk meer kan betekenen dan een trend of een marketingtool.'