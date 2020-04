Openbaarvervoermaatschappij MIVB stuurt vanaf donderdag een met luidsprekers uitgeruste bus door de Brusselse straten om berichten van familie en vrienden aan mensen in Brussel te verspreiden.

Nu veel bloemenzaken tijdelijk de deuren sluiten, gaan veel mensen en bedrijven op zoek naar creatieve manieren om familie en vrienden te bedanken. De MIVB, de openbaarvervoersmaatschappij in Brussel, komt op de proppen met een bedankbus die liefdevolle boodschappen laat klinken door de straten van onze hoofdstad.

Wie iemand in Brussel wil verrassen met een bedankje, een grapje of een liefdesverklaring kan zijn of haar boodschap via Messenger sturen naar @MIJNMIVB. Ingesproken berichten zullen integraal worden afgespeeld, geschreven berichten worden eerst ingesproken. De MIVB-bus, die Voices of Brussels gedoopt werd, is uitgerust met luidsprekers met een bereik van 35 meter. Op 16, 17, 21, 22, 23 en 24 april tussen 17u en 20u zal de bus de straten van de hoofdstad doorkruisen.

De bus zal langs de woonplaats rijden of de plaats waar de bestemmelingen zich bevinden. De route wordt op voorhand aangekondigd op de Facebook-pagina van de MIVB, zodat de verzender de bedankte persoon kan verwittigen. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij vraagt de berichten kort te houden en er beleefd in te blijven.

