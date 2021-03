'We moeten ervoor zorgen dat meer daders van seksueel geweld veroordeeld worden', schrijft Vincent Van Quickenborne federaal minister van Justitie voor Open VLD. Hij is een van de 110 stemmen die we naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag aan het woord laten.

In ons land worden elk jaar naar schatting 75.000 vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. Een schrikbarend hoog aantal. Toch worden amper 8.000 aangiftes van aanranding of verkrachting gedaan. Dat zijn alarmerende cijfers. Zeker als je weet dat uit deze aangiftes maar 900 veroordelingen voortvloeien. We moeten de drempel om aangifte te doen verlagen én we moeten ervoor zorgen dat er meer daders veroordeeld worden. Zo tonen we aan slachtoffers dat justitie hen zal helpen en er alles aan zal doen om de dader te vervolgen.

Nu moeten slachtoffers hun verhaal vaak meerdere keren doen in een koud politiecommissariaat bij agenten die hier niet voor opgeleid zijn. In zorgcentra na seksueel geweld gaat dat anders. Daar worden slachtoffers opgevangen en begeleid door psychologen en hulpverleners en kunnen ze op eigen tempo aangifte doen. Dat is een aanpak die werkt en waar we in investeren. Daarom komt er in elke provincie een zorgcentrum. Van 3 naar 10.

Daarnaast moeten we absoluut meer daders vervolgen. Het parket van Antwerpen werkte een nieuwe onderzoeksstrategie uit waarmee ze erin slagen om twee keer zoveel verkrachtingsdossiers op te lossen. Daarbij voeren ze een veel uitgebreider sporenonderzoek dan voorheen en worden de verklaringen van slachtoffer en dader minutieus getoetst aan deze sporen. Het is een methode die we in heel het land gaan toepassen.

De boodschap is duidelijk: het is altijd nuttig om aangifte te doen zodat er een onderzoek kan volgen. Justitie zal er steeds alles aan doen om het slachtoffer op te vangen en om de schuldige te vinden en te vervolgen. Zolang we hier niet beter in slagen, zal een Internationale Vrouwendag nodig zijn.

