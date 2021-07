Kinderen die via een mindfulnesstraining technieken onder de knie krijgen om diep adem te halen en aan yoga te doen, slapen langer en beter. Dat blijkt uit onderzoek van Stanford University School of Medicine.

Voor het onderzoek kregen lagereschoolkinderen lessen mindfulness binnen het leerplan aangeboden. Dat gebeurde twee keer per week, gedurende twee jaar. Aan de kinderen werd niet gezegd dat het de bedoeling was om hun slaap te verbeteren. Nadat de kinderen de mindfulnesstraning hadden doorlopen, bleek achteraf wel dat ze meer dan een uur slaap per nacht hadden gewonnen.

Aandacht voor het hier en nu

Het onderzoek, online gepubliceerd in de Journal of Clinical Sleep Medicine, maakte gebruik van polysomnografie, een techniek om hersenactiviteit te meten. Tijdens de lessen leerden de kinderen zich te ontspannen en om te gaan met stress door hun aandacht op het heden te richten. Er werd samen met hen gefocust op diepe, trage ademhalingstechnieken en yoga. Er werd hen ook uitgelegd wat stress precies is en wat het met je doet.

'De kinderen die het leerplan doorliepen, sliepen gemiddeld 74 minuten per nacht meer dan voor de interventie', zegt hoofdauteur Ruth O'Hara, slaapexpert en hoogleraar Psychiatrie en Gedragswetenschappen aan Stanford. 'Dat is een enorm verschil.'

Ook de zogeheten rapid eye movement sleep (REM-slaap), een periode in de slaap die gepaard gaat met dromen en het vastzetten van herinneringen, bleek langer te zijn bij de kinderen die de mindfulnesstechnieken onder de knie hadden.

'Ze wonnen bijna een half uur aan REM-slaap', zegt O'Hara. 'Dat is bijzonder. Er is immers veel bewijs dat het een zeer belangrijke slaapfase is voor de ontwikkeling van de hersenen en de cognitieve en emotionele functies.'

Kinderen uit specifiek doelgroep

Het onderzoek werd afgenomen bij een specifieke doelgroep, namelijk kinderen uit lage-inkomensgezinnen in San Francisco waar vaak sprake is van misdaad en geweld. Van deze gezinnen is ook geweten dat ze vaak te maken hebben met stress door armoede en slechte huisvesting. De kinderen kwamen voor de aanvang van de studie zelden aan het aangeraden gemiddeld aantal uren slaap per nacht: negen uur.

Deze omstandigheden zijn het 'recept' voor slechte slaap, stelt kinderpsychiater Victor Carrion, die meewerkte aan het onderzoek. Hij legt uit dat het niet volstaat om kinderen te vertellen dat ze meer moeten slapen of om strikte bedtijden aan te houden. 'Om in slaap te kunnen vallen moeten kinderen zich kunnen ontspannen, maar dat is niet evident als ze zich niet veilig voelen, of angstig zijn.'

