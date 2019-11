Het Europees burgerinitiatief 'Red Bijen en Boeren' gaat op zoek naar een miljoen handtekeningen voor de uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035.

De petitie-actie kadert in de Europees burgerinitiatief 'Red Bijen en Boeren' van een negentigtal Europese organisaties met als doel om het gebruik van synthetische pesticiden te bannen tegen 2035. De campagne Red Bijen en Boeren wordt geleid door een sectoroverschrijdende Europese alliantie van maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Voor Vlaanderen onderschrijven Velt en Voedsel Anders dit initiatief.

Warm hart voor de boeren

Met dit Europees Burgerinitiatief roept men de Europese Commissie op om wetsvoorstellen in te dienen voor de uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035, het herstel van de biodiversiteit en steun voor de boeren in de omschakeling.

Twee derde van onze dagelijkse groenten en fruit zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten, maar het gebruik van pesticiden speelt hen parten. 'Zo zijn de voor bijen zeer schadelijke neonicotinoïden in 2019 in ons land nog altijd toegelaten', zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. 'We benadrukken dat we boeren niet in een negatief daglicht willen plaatsen. Velt draagt boeren die met respect voor mens en milieu lekkere producten telen een warm hart toe.'

Politieke actie

Tegen 2030 zou 80 procent van de synthetische pesticiden in de EU-landbouw verboden moeten zijn, te beginnen met de gevaarlijkste, om tegen 2035 honderd procent vrij te zijn van synthetische pesticiden. De organisatoren pleiten er voorts ook voor dat de natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden hersteld worden, zodat landbouw en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan. De milieu-organisatie Velt geeft aan voorstander te zijn van steun voor boeren in de omschakeling: het landbouwbeleid moet hervormd worden door prioriteit te geven aan kleinschalige en ecologische landbouw. Ook Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders, stelt dat het 'het beleid mee moet willen. De tijd is rijp voor politieke actie om de transitie naar meer agro-ecologische en biologische landbouw te versnellen.'

Via voedsel-anders.be kan je het initiatief ondertekenen.

