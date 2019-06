Toen het lief van redactrice Elke Lahousse besliste een tijd alleen thuis te blijven om voor hun zoon te zorgen, wilde ze zich niet bemoeien: 'Hij mocht het allemaal zelf oplossen.'

Gisteren betrapte ik mezelf op heel treurig gedrag. Mijn lief stond in de keuken in de potten te roeren, hij grilde wat zalmfilets en een berg courgettes en opeens zei ik: 'Ik zou daar citroen bij doen.' Zo zit ik blijkbaar in elkaar. Engageert mijn partner zich in de keuken, dan bemoei ik mij daarmee. Meestal omdat ik denk dat ik het beter kan, maar soms ook uit medeleven. We hebben tenslotte allebei een werkdag achter de rug, dus kijk baby, in plaats van lekker op de bank te hangen offer ik mij op om gezellig te assisteren onder de dampkap. Moet daar niet meer zout op?

...