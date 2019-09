'Soms heb je het gevoel dat de afwezigheid van gevoelens zich hand over hand uitbreidt', schrijft Jean-Paul Mulders in zijn column.

In mijn straat zitten kittens die in nood zijn. Ze lopen met mij mee onder de geparkeerde auto's. Soms vang ik een glimp op van een schichtig tijgerpatroon. De dieren zijn gedumpt door een baasje dat op reis moest. Hij (m/v, hoewel m in zulke gevallen nog altijd waarschijnlijker blijft) dacht: oh, die katjes! Het leukste is er stilaan af nu. Ik schud ze uit in de goot als peuken uit een asbak.

...