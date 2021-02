Huiskatten jagen minder op dieren in het wild als hun eigenaar dagelijks met ze speelt, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook het juiste voer kan een verschil maken.

Katten doden gemiddeld twee vogels en kleine zoogdieren per week en vormen zo een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Wetenschappers pleiten er zelfs voor om de dieren zoveel mogelijk binnen te houden en zo de schade aan vogels en andere kleine dieren te beperken.

Baasjes kunnen gedrag katten beïnvloeden

Een studie door de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië toont ook een nieuwe aanpak: veel met je kat spelen en het juiste voer geven. Katten die vijf tot tien minuten per dag spelen met hun eigenaar, brengen een kwart minder prooidieren mee naar huis. Ook het voer van de dieren speelt een rol, tot 36 procent.

Voor de studie onderzocht de Universiteit van Exeter twaalf weken lang 355 katten in 219 gezinnen in het zuiden van Groot-Brittannië.

'Eerder onderzoek op dit gebied was vooral gericht op het verhinderen van het vermogen van katten om te jagen, hetzij door ze binnen te houden of door ze te voorzien van kragen, apparaten en afschrikmiddelen', zegt Robbie McDonald, hoogleraar Ecologie. 'Katten binnen houden blijft de enige veilige manier om jagen te voorkomen, maar sommige eigenaren maken zich zorgen over de gevolgen voor het welzijn van hun kat. Uit onze studie blijkt dat eigenaren kunnen beïnvloeden wat de katten zelf willen doen.'

Jacht als spel

Voor het onderzoek speelden eigenaren de jacht na met speelgoed met veren aan een touwtje, zodat katten hun prooi konden besluipen en bespringen. Na elke 'jacht' kregen de dieren ook een speelgoedmuis mee om een echte prooi na te bootsen.

Het is nog niet duidelijk waarom voeding met vleeseiwitten het jachtgedrag zou beïnvloeden.

'Sommige kattenvoer bevat proteïne uit plantaardige bronnen zoals soja', zegt onderzoekster Martina Cecchetti. 'Die vormt een compleet dieet, maar het is mogelijk dat sommige katten een tekort aan een of meer micronutriënten ervaren, waardoor ze worden aangemoedigd om te jagen.'

De wetenschappers benadrukken wel dat vleesproductie duidelijke klimaat- en milieuproblemen met zich meebrengt. 'Een van onze volgende stappen is dus om erachter te komen of specifieke micronutriënten aan kattenvoer kunnen worden toegevoegd om de jacht te verminderen.'

Belletjes

De wetenschappers onderzochten ook het effect van accessoires om het aantal slachtoffers te verminderen. Een kleurrijke halsband bleek het aantal gevangen vogels met 42 procent te verminderen, maar had geen effect op de jacht op zoogdieren.

De populaire kattenbelletjes hadden gemiddeld geen waarneembaar algemeen effect. Wel bleek dat de impact sterk varieerde van kat tot kat, wat erop lijkt te wijzen dat sommige dieren succesvol leren jagen met een belletje rond hun nek. (IPS)

Katten doden gemiddeld twee vogels en kleine zoogdieren per week en vormen zo een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Wetenschappers pleiten er zelfs voor om de dieren zoveel mogelijk binnen te houden en zo de schade aan vogels en andere kleine dieren te beperken.Een studie door de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië toont ook een nieuwe aanpak: veel met je kat spelen en het juiste voer geven. Katten die vijf tot tien minuten per dag spelen met hun eigenaar, brengen een kwart minder prooidieren mee naar huis. Ook het voer van de dieren speelt een rol, tot 36 procent.Voor de studie onderzocht de Universiteit van Exeter twaalf weken lang 355 katten in 219 gezinnen in het zuiden van Groot-Brittannië.'Eerder onderzoek op dit gebied was vooral gericht op het verhinderen van het vermogen van katten om te jagen, hetzij door ze binnen te houden of door ze te voorzien van kragen, apparaten en afschrikmiddelen', zegt Robbie McDonald, hoogleraar Ecologie. 'Katten binnen houden blijft de enige veilige manier om jagen te voorkomen, maar sommige eigenaren maken zich zorgen over de gevolgen voor het welzijn van hun kat. Uit onze studie blijkt dat eigenaren kunnen beïnvloeden wat de katten zelf willen doen.'Voor het onderzoek speelden eigenaren de jacht na met speelgoed met veren aan een touwtje, zodat katten hun prooi konden besluipen en bespringen. Na elke 'jacht' kregen de dieren ook een speelgoedmuis mee om een echte prooi na te bootsen.Het is nog niet duidelijk waarom voeding met vleeseiwitten het jachtgedrag zou beïnvloeden.'Sommige kattenvoer bevat proteïne uit plantaardige bronnen zoals soja', zegt onderzoekster Martina Cecchetti. 'Die vormt een compleet dieet, maar het is mogelijk dat sommige katten een tekort aan een of meer micronutriënten ervaren, waardoor ze worden aangemoedigd om te jagen.'De wetenschappers benadrukken wel dat vleesproductie duidelijke klimaat- en milieuproblemen met zich meebrengt. 'Een van onze volgende stappen is dus om erachter te komen of specifieke micronutriënten aan kattenvoer kunnen worden toegevoegd om de jacht te verminderen.'De wetenschappers onderzochten ook het effect van accessoires om het aantal slachtoffers te verminderen. Een kleurrijke halsband bleek het aantal gevangen vogels met 42 procent te verminderen, maar had geen effect op de jacht op zoogdieren.De populaire kattenbelletjes hadden gemiddeld geen waarneembaar algemeen effect. Wel bleek dat de impact sterk varieerde van kat tot kat, wat erop lijkt te wijzen dat sommige dieren succesvol leren jagen met een belletje rond hun nek. (IPS)