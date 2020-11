Wellicht moeten de feestdagen gevierd worden in kleine bubbels, maar dat hoeft de pret niet te drukken. Tijd voor alternatieve kerstactiviteiten, die het eindejaar van 2020 toch nog fijn, wie weet zelfs legendarisch kunnen maken.

Vier bewegingsrijke alternatieven voor kalkoen en kroketten. Zet alvast een stappenteller op je verlanglijst. Verjaardagsestafette Die ene vriend(in) die op 25 december een verjaardag deelt met Jezus, zit dit jaar noodgedwongen alleen thuis. Bezorg hem of haar een kaart met het startpunt van een verjaardagsmars. Om de zoveel meter neemt een vriend of familielid de fakkel over om op veilige afstand een stukje samen te lopen, met een hapje, drankje of pakje. Tournée bébéHet zou het eerste kerstfeest worden voor de jongste telg van de familie, tot een globale pandemie roet in het eten strooide. Opdat oma en de rest van de familie toch een blik kunnen werpen op het nieuwste teamlid, kunnen kersverse ouders een route op poten zetten waarbij foto's van hun baby langs de weg hangen. Bij de finish kunnen mensen komen zwaaien aan het raam. Straatfeest op locatieOok al valt de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van de buurt in het water, het blijven wel tijden waarin verbinding helend werkt. Organiseer een fotozoektocht voor je buren met vragen over de tuinkabouter van huisnummer 10 tot het bouwjaar van de alleenstaande villa wat verderop. Deelnemers worden beloond met een stukje zelfgebakken cake. Thuistocht in spijkerbroekIs een feestje met de vrienden die verspreid over het land wonen weer veel te lang geleden door de coronamaatregelen? Lok hen naar jouw woonplaats door een wandeling uit te stippelen langs de plekken waar je opgroeide. Waar ging je naar school? Op welke plek koester je een mooie herinnering? Waar kreeg je je eerste kus? Een korte gids geeft de verhalen mee. Jeansbroek optioneel. Twaalf Belgische kunstenaars verzonnen speciaal voor Knack Weekend én voor jou een toffe, kindvriendelijke knutselactiviteit voor tijdens de feestdagen. Een originele activiteit waarin kinderen zich samen met hun bubbelgezelschap kunnen verliezen, met als resultaat een nieuw kunstwerk voor in je interieur of om weg te schenken als kerstcadeau. Dat is de briefing die twaalf Belgische kunstenaars van onze redactie kregen. Verschillende artiesten bedachten een activiteit met voorwerpen die rondslingeren in en rond je huis of eigenlijk al lang in de vuilbak hadden moeten liggen. Zo nodigt schilder Adelheid De Witte je uit om daarmee een mooie mobiel te maken die je kunt ophangen in je huis, iets wat ze tijdens de eerste lockdown met haar eigen dochter deed. Anderen lieten zich inspireren door het potentieel van een eenvoudig blad papier en een doos kleurpotloden, of door hun eigen kinderdromen. Installatiekunstenaar Daan Gielis toont bijvoorbeeld hoe je een bootje maakt van plastic flessen dat met batterijen aangedreven kan worden. Op weekend.be vind je de precieze opdrachten. De volgende dagen delen we op onze website elke dag een nieuwe knutselactiviteit. Uiteraard zijn wij, en alle kunstenaars, erg benieuwd naar jullie eigen creaties. Deel ze gerust op Instagram met de hashtag #elkedagweekend en vergeet @knackweekend niet te taggen. De eerste opdracht 'Maak je eigen broedkast' is de eerste opdracht en komt van conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen. Dit is wat hij daarover zegt: 'Wie dieren liefheeft, heeft ook mensen lief. Dat is mij alvast geleerd. Respect voor wat leeft op deze planeet is meer dan ooit belangrijk. Liefde geven is liefde krijgen. Het adopteren van een ei is dan ook een engagement. Want uit een ei groeit een kuiken, en een kuiken wordt een kip. Tenminste, als je het ei 21 dagen in je broedkast van 37,6 graden legt. Ook moet de luchtvochtigheid de eerste 18 dagen 45 procent zijn en de laatste 3 dagen 90 procent. Tot slot moet het ei elke dag gedraaid worden. Je merkt het, een ei uitbroeden vraagt een inspanning. En dan begint het pas! Het hulpeloze kuiken opvoeden, warmte en eten geven zijn dagelijkse taken. Een warm nest en gezelschap creëren, is een kunst. Maak daarom een mooi en ruim hok voor je nieuwe kameraad. En als je zelf geen plaats hebt, geef het kuiken dan aan een vriend, vriendin of iemand uit je familie. Een pleegouder zijn voor een kuiken doet je nadenken over belangrijke levenslessen. Het gevoel om voor leven te zorgen, leert je om energie te geven. Je draagt zorg voor de andere(n). Het is een manier om de natuur te leren kennen en te ontdekken. Laat je in dit experiment bijstaan door je ouders, broers, zussen of iemand anders uit je bubbel die je vertrouwt. Het leven is geen spel, maar een les om een mooiere wereld te scheppen. Zo is het ook bij mij begonnen. Succes!' Je denkt je ouders en grootouders goed te kennen, maar vergeet weleens dat ze naast ouders en grootouders ook ondeugende kinderen, rebelse tieners, verliefde bakvissen of trouwe vrienden (geweest) zijn. Een diepte-interview - al dan niet via FaceTime of Zoom - dringt zich op, en wel met deze vragen. Kindertijd - Wat is je eerste herinnering? Of je beste? Misschien ook je meest trieste? - Wat deed je het liefste toen je zeven jaar was? - Wat is de ergste straf die je ooit kreeg en wat had je toen mispeuterd? - Wat voor mensen waren je ouders en grootouders? Waar kwamen ze vandaan? - Wie is het oudste familielid aan wie je herinneringen hebt? - Wie was je held(in)? Van wie had je posters aan de muur hangen? - Had je een huisdier? - Mis je de plek waar je geboren bent? - Wat was je favoriete gerecht? - Heb je ooit een bijnaam gehad? - Hoe zag een typische dag of een typisch weekend eruit toen je 13 was? - Heb je ooit gevochten? - Had je een hobby? Favoriet speelgoed? Lievelingsboek? - Heb je ooit iets verzameld? - Moest je thuis meehelpen? - Wat was je favoriete feest? - Wat is het beste cadeau dat je ooit kreeg? Jeugd - Wie was je favoriete leerkracht? - Wat wilde je later worden? Waar droomde je van? - Waarvoor haalde je de beste punten? Heb je ooit gespiekt of gespijbeld? - Wie waren je beste vriendjes en wat deden jullie graag? - Op welke muziek danste je het liefst? Wat was je eerste plaat/cd/concert? - Was er een familietraditie die we nu niet meer in ere houden? - Ben je vaak verliefd geweest? - Van wie kreeg je je eerste kus? - Wanneer is je hart voor het eerst gebroken? - Waar leerde je je geliefde kennen? - Wat vind je het allerleukste aan die geliefde? - Wat was de beste vakantie ooit? - Waar wil je zeker ooit nog naartoe? Werk - Wat was je eerste studenten-/vakantie-/gewone job? - Hoe was je eerste sollicitatie? - Wat heb je met je allereerste loon gedaan? - Wat vind je het fijnste aan je job? En het minst fijne? - Als je geen - vul huidige job in - was, wat zou je dan graag doen? Leven - Welke historische gebeurtenis maakte het meeste indruk? - Waar was je toen Kennedy vermoord werd/het nieuws van Chernobyl kwam/koning Boudewijn stierf/de Twin Towers instortten? - Wat was de grootste verrassing toen je een kind kreeg? - Had je alternatieve namen voor mij/mijn ouders? - Wat vind je moeilijk in het leven? Wat maakt je blij? - Waar heb je spijt van? Wie mis je het meest? - Is er een dag die je graag over zou doen? - Waar ben je trots op? Waar ben je dankbaar voor? - Heb je een bucketlist?