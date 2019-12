De Belgische ngo Memisa start met het uitdelen van hygiënische kits in de vluchtelingenkampen in Ituri in DR Congo. Menstruerende meisjes en vrouwen hebben er namelijk amper toegang tot zeep en maandverband.

Door het aanhoudende geweld in de Congolese provincie Ituri zijn meer dan 300.000 mensen op de vlucht. Hele dorpen werden platgebrand waardoor de bevolking steeds verder moet trekken op zoek naar voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg. Het is een complexe situatie en heel wat Congolezen kunnen niet terug naar huis keren. 'Het is erg aangrijpend om te moeten vaststellen dat jonge meisjes en vrouwen in de vluchtelingenkampen Drodro, Lita en Bule zelfs geen zeep of doeken hebben om zichzelf op een waardige manier te verzorgen tijdens hun menstruatie', vertelt Dr. zuster Jeanne Cécile vanuit Bunia.

De vluchtelingen moeten overleven in moeilijke omstandigheden. Ze slapen in open lucht of in overvolle openbare ruimtes. Vooral vrouwen en jonge meisjes zijn kwetsbaar. De slechte hygiënische omstandigheden door gebrek aan proper water en het ontbreken van sanitaire voorzieningen verhogen het risico op de verspreiding van ziektes. Bovendien zijn ze vaker het slachtoffer van (gendergerelateerd) geweld.

Waardigheid

Om deze jonge vrouwen toch een minimaal aan waardigheid te gunnen, deelt Memisa hygiënische kits uit, bestaande uit ondergoed, herbruikbaar maandverband, toiletzeep, zeep voor kleding en een emmer om de doeken in te wassen. De kits zijn samengesteld uit duurzame materialen, die lokaal worden geproduceerd. Naast hygiënische verbetering zorgen de kits ook voor een boost in het zelfvertrouwen van deze jonge vrouwen. Ze krijgen er een stuk hun waardigheid en zelfstandigheid mee terug.

In Drodro, Lita en Bule bevinden zich 10.000 jonge vrouwen, waarvan 6.750 reeds een kit ontvingen. De gouverneur van de provincie kon alvast een budget vrijmaken om voor twee derde van de vrouwen een kit aan te kopen. Memisa wil de overige 3.250 meisjes verderhelpen en lanceert daarom een actie om geld in te zamelen.