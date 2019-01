Meisjes betalen prijs voor tekort aan bruiden in China en India

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het normaal dat er voor elke 105 jongens 100 meisjes geboren worden. Decennia van genderdiscriminatie, waarbij ouders een voorkeur hebben voor een babyjongen in plaats van een meisje, heeft er echter toe geleid dat India en China vandaag met tachtig miljoen meer mannen dan vrouwen zitten.

Koopwaar

'Als vrouwen gelijke rechten missen en de patriarchale structuren nog diep geworteld zijn, mag het niet verbazen dat ouders een jongen boven een meisje verkiezen', zegt Heather Barr, vrouwenrechtenspecialiste bij Human Rights Watch (HRW).

Maar het huidige tekort aan vrouwen wil niet zeggen dat meisjes daardoor meer gekoesterd, of meer naar waarde worden geschat, merkt ze op. Het fenomeen heeft net heel schadelijke gevolgen.

'Vrouwen zijn koopwaar geworden waarnaar veel vraag is. De vraag is zelfs zo hoog, dat geweld niet geschuwd wordt om een vrouw te verkrijgen', zegt Barr. 'De verhalen die we te horen krijgen zijn werkelijk schokkend, zelfs na jaren van werkervaring binnen het domein van de vrouwenrechten', zegt ze.

3000 tot 13.000 dollar

Het 'bruidentekort' werkt mensenhandel in de hand: vrouwen worden onder valse voorwendsels gelokt en daarna verkocht als bruid. Onder meer de aan China grenzende Myanmarese deelstaat Kachin en de noordelijke deelstaat Shan zagen de afgelopen tien jaar conflicten toenemen.

Volgens onderzoek van HRW azen mensenhandelaars vaak op vrouwen en meisjes in deze gebieden. Ze bieden hen werk aan in China en regelen het transport. Uiteindelijk worden ze verkocht voor 3000 tot 13.000 dollar aan Chinese families die moeite hebben met het vinden van een bruid voor hun zoon. Eens verkocht, worden de jonge vrouwen vaak opgesloten in een kamer en verkracht zodat ze snel zwanger geraken en de familie van een baby kunnen voorzien.

Volgens HRW is het niet zelden zo dat kennissen, zelfs de eigen familieleden, meewerken aan deze vorm van mensenhandel. 'Het is werkelijk schokkend dat er situaties bestaan waar zoveel sociale druk heerst en anderzijds ook wetteloosheid, wat het mogelijk maakt dat mensen hun eigen familieleden verkopen', zegt Barr.

Ontvoerd en verkocht

In sommige deelstaten in India is bruidenhandel heel normaal geworden, bijvoorbeeld in het noordelijke Haryana, dat slechts 830 meisjes per 1000 jongens telt. Na onderzoek van het Drugs- en Misdaadbureau van de VN (UNODC) bij 10.000 gezinnen in Haryana, bleken 9000 vrouwen afkomstig uit andere deelstaten.

De meeste van hen kwamen uit arme dorpen in Assam, West-Bengalen en Bihar. Hun families in geldnood bleken afspraken te hebben gemaakt met mensenhandelaars. In sommige gevallen werden meisjes ook doorverkocht aan anderen, nadat ze al eerder gehuwd waren.

Volgens de gegevens van het Nationale Bureau voor Criminele Statistiek werden in 2016 bijna 34.000 meisjes ontvoerd met als doel ergens in India te worden verkocht als bruid. De helft van hen was jonger dan 18 jaar.

Wanverhouding

De onmiddellijke gevolgen voor de vrouwen zelf behoeven geen uitleg. Maar er zijn ook langetermijnconsequenties verbonden met deze ongelijke verdeling van de seksen.

'We weten nog niet precies hoe deze wanverhouding de maatschappij zal tekenen, maar vast staat wel dat het enorme gevolgen zal hebben voor de volgende generaties', zegt Barr. Ze benadrukt het belang van betere preventie en strengere wetgeving rond vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen.

Overheden zullen daarom ook naar de kern van de zaak moeten kijken: genderdiscriminatie. Hoewel abortus op basis van sekse officieel verboden is in India, wordt het nog steeds op grote schaal toegepast. Naar schatting worden elk jaar vijf tot zeven miljoen abortussen op meisjes uitgevoerd in het Zuid-Aziatische land.

Ook China's huidige tweekinderenbeleid kan nog steeds een bedreiging vormen voor meisjes en voor de toekomstige stabiliteit van de populatie in het land.

'Het meest fundamentele probleem is genderongelijkheid en de meest fundamentele oplossing daarvoor is om de dynamieken in een maatschappij te veranderen die maken dat zonen gewaardeerd worden en dochters niet', concludeert Barr.