Het aantal mensen dat bereid is om met Kerstmis de coronamaatregelen te volgen, neemt toe. Dat blijkt vandaag uit de Grote Coronastudie van UAntwerpen.

Twee weken geleden had een op de drie deelnemers aan de Grote Coronastudie nog aangegeven het kerstfeest te willen vieren met meer dan één extra persoon. Maar intussen heeft het Overlegcomité de regels voor het kerstfeest verder verduidelijkt. Elk huishouden zal één iemand mogen uitnodigen aan de feesttafel, alleenstaanden mogen hun twee toegestane knuffelcontacten wel tegelijkertijd zien.

De richtlijnen lijken effect te hebben. Het aantal mensen dat aangeeft de regels waarschijnlijk te zullen negeren, neemt af. Bij de 18- tot 35-jarigen zegt nog 35,8 procent de maatregelen niet te zullen volgen, tegenover 40,8 procent twee weken geleden. Ook bij de 36- tot 65-jarigen (van 19,7 naar 18,7 procent) en de leeftijdscategorie vanaf 66 jaar (van 9,6 naar 8,1 procent) daalt de weerstand tegen de beperkingen. De meeste deelnemers aan de enquête geven ook aan dat ze Kerstmis 's avonds binnen willen vieren. Maar ook samen wandelen of online contact leggen met familie of vrienden blijken populaire mogelijkheden. Een klein percentage vooral oudere mensen zal Kerstmis wellicht alleen moeten vieren.

Tot slot zegt 3 procent van de respondenten vakantieplannen te hebben voor de eindejaarsperiode. Het aantal mensen dat van plan is te gaan skiën, bedraagt slechts 0,4 procent. Aan de 25ste Grote Coronastudie namen bijna 23.000 mensen deel.

Twee weken geleden had een op de drie deelnemers aan de Grote Coronastudie nog aangegeven het kerstfeest te willen vieren met meer dan één extra persoon. Maar intussen heeft het Overlegcomité de regels voor het kerstfeest verder verduidelijkt. Elk huishouden zal één iemand mogen uitnodigen aan de feesttafel, alleenstaanden mogen hun twee toegestane knuffelcontacten wel tegelijkertijd zien. De richtlijnen lijken effect te hebben. Het aantal mensen dat aangeeft de regels waarschijnlijk te zullen negeren, neemt af. Bij de 18- tot 35-jarigen zegt nog 35,8 procent de maatregelen niet te zullen volgen, tegenover 40,8 procent twee weken geleden. Ook bij de 36- tot 65-jarigen (van 19,7 naar 18,7 procent) en de leeftijdscategorie vanaf 66 jaar (van 9,6 naar 8,1 procent) daalt de weerstand tegen de beperkingen. De meeste deelnemers aan de enquête geven ook aan dat ze Kerstmis 's avonds binnen willen vieren. Maar ook samen wandelen of online contact leggen met familie of vrienden blijken populaire mogelijkheden. Een klein percentage vooral oudere mensen zal Kerstmis wellicht alleen moeten vieren. Tot slot zegt 3 procent van de respondenten vakantieplannen te hebben voor de eindejaarsperiode. Het aantal mensen dat van plan is te gaan skiën, bedraagt slechts 0,4 procent. Aan de 25ste Grote Coronastudie namen bijna 23.000 mensen deel.