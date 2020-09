Het aantal kindhuwelijken in Rohingya-vluchtelingenkampen in Bangladesh neemt toe. Ook het risico op mensenhandel groeit met de dag dat de pandemie de jeugddiensten in de kampen gesloten houdt, waarschuwt een VN-onderzoek.

Bangladesh heeft in april de meeste activiteiten in de vluchtelingenkampen teruggeschroefd. Door de pandemie ligt de prioriteit op inspanningen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en op de bedeling van voedsel.

Het vrij verkeer van hulpverleners en vluchtelingen in de kampen werd beperkt en dat heeft onder meer tot gevolg dat verschillende diensten die kinderen ondersteunen de deuren moesten sluiten. Dat blijkt uit onderzoek door de VN dat in mei is uitgevoerd en gisteren (donderdag) werd vrijgegeven.

Beschermende maatregelen vallen weg

'Vóór covid-19 waren er meer kindvriendelijke ruimtes en waren er meer humanitaire medewerkers aanwezig', zegt Kristen Hayes, coördinator van Child Protection, een organisatie die samenwerkt met de VN in de vluchtelingenkampen. 'Kinderen konden praten met hulpverleners en hun angsten delen met vrienden. Die mogelijkheden zijn nu voor velen niet beschikbaar', zegt Hayes,

'Kindhuwelijken zijn weer toegenomen door het ontbreken van de maatregelen die ze kunnen voorkomen', zegt ze. 'De huidige situatie werkt ook mensenhandel in de hand.'

Mensenhandel

Volgens cijfers van de VN vormen kinderen meer dan de helft van de 700.000 Rohingya die in 2017 in Bangladesh zijn aangekomen na een massale uittocht uit Myanmar. Vorig jaar werden meer dan 350 gevallen van mensenhandel onder de Rohingya geïdentificeerd. Volgens de VN ging het in 15 procent van de gevallen om een kind.

Twee Rohingya meisjes spelen tijdens het Offerfeest in een vluchtelingenkamp in New Delhi. © Getty

'Je kunt tijdens covid geen normale prestaties van de diensten verwachten', zegt Mahbub Alam Talukder, de verantwoordelijke voor noodhulp en repatriëring van vluchtelingen. 'De huidige maatregelen hielpen ons om het virus onder controle te houden en het aantal overlijdens te stoppen. De resultaten waren goed. Nu hervatten we gestaag de normale activiteiten, rekening houdend met de gezondheidsvoorschriften.'

Lijfstraffen

De VN-studie wijst ook op een toename van kinderarbeid en geweld tegen kinderen. Er wordt geadviseerd om medewerkers van de kinderbescherming meer toegang te verlenen tot de kampen.

Ook volgens BRAC, een Bengaalse ngo die in de kampen werkt, zijn er opnieuw meer huwelijken onder minderjarigen. De organisatie maakt ook melding van een toename van lijfstraffen bij kinderen en huiselijk geweld. 'Voorlopig is het enige wat we kunnen doen om deze problemen aan te pakken online counseling', zegt BRAC-woordvoerster Hasina Akhter.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Thomson Reuters Foundation News.

Bangladesh heeft in april de meeste activiteiten in de vluchtelingenkampen teruggeschroefd. Door de pandemie ligt de prioriteit op inspanningen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en op de bedeling van voedsel.Het vrij verkeer van hulpverleners en vluchtelingen in de kampen werd beperkt en dat heeft onder meer tot gevolg dat verschillende diensten die kinderen ondersteunen de deuren moesten sluiten. Dat blijkt uit onderzoek door de VN dat in mei is uitgevoerd en gisteren (donderdag) werd vrijgegeven.'Vóór covid-19 waren er meer kindvriendelijke ruimtes en waren er meer humanitaire medewerkers aanwezig', zegt Kristen Hayes, coördinator van Child Protection, een organisatie die samenwerkt met de VN in de vluchtelingenkampen. 'Kinderen konden praten met hulpverleners en hun angsten delen met vrienden. Die mogelijkheden zijn nu voor velen niet beschikbaar', zegt Hayes,'Kindhuwelijken zijn weer toegenomen door het ontbreken van de maatregelen die ze kunnen voorkomen', zegt ze. 'De huidige situatie werkt ook mensenhandel in de hand.'Volgens cijfers van de VN vormen kinderen meer dan de helft van de 700.000 Rohingya die in 2017 in Bangladesh zijn aangekomen na een massale uittocht uit Myanmar. Vorig jaar werden meer dan 350 gevallen van mensenhandel onder de Rohingya geïdentificeerd. Volgens de VN ging het in 15 procent van de gevallen om een kind.'Je kunt tijdens covid geen normale prestaties van de diensten verwachten', zegt Mahbub Alam Talukder, de verantwoordelijke voor noodhulp en repatriëring van vluchtelingen. 'De huidige maatregelen hielpen ons om het virus onder controle te houden en het aantal overlijdens te stoppen. De resultaten waren goed. Nu hervatten we gestaag de normale activiteiten, rekening houdend met de gezondheidsvoorschriften.'De VN-studie wijst ook op een toename van kinderarbeid en geweld tegen kinderen. Er wordt geadviseerd om medewerkers van de kinderbescherming meer toegang te verlenen tot de kampen.Ook volgens BRAC, een Bengaalse ngo die in de kampen werkt, zijn er opnieuw meer huwelijken onder minderjarigen. De organisatie maakt ook melding van een toename van lijfstraffen bij kinderen en huiselijk geweld. 'Voorlopig is het enige wat we kunnen doen om deze problemen aan te pakken online counseling', zegt BRAC-woordvoerster Hasina Akhter.Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Thomson Reuters Foundation News.